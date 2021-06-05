الميهوب: ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول ونحذر من التصرفات الاستفزازية

استهجن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، اليوم السبت، ما قام به رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لحضورهما ما يعرف بـ “تخريج دفعة كلية جوية مصراتة” التابعة لميليشيات “بركان الغضب”.

الميهوب، وفي تصريحات خص بها قناتنا، أكد أن “ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهم عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش في بنينا وحضورهم تخريج الميليشيات”.