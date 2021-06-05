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حملة تبرعات في هون لأبناء الشعب الفلسطيني

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بإشراف وتنظيم جمعية الهلال الأحمر فرع مدينة هون، وعلى مدى أسبوع كامل نُظمت حملة لجمع التبرعات المالية لصالح الشعب الفلسطيني الذي تعرض لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات مجلس إدارة الهلال في هون لمساندة الشعب الفلسطيني ومد يد العون له، حيث تضافرت جهود عناصر الهلال الأحمر ودعم أهل الخير لهذه الحملة، وانتشرت عناصر الهلال في الشوارع والأسواق لجمع التبرعات.

تعمل إدارة الهلال الأحمر الليبي المتعاونة مع منظمة الصليب الأحمر، على ضمان إيصال المساعدات المختلفة، والتي من ضمنها ما تم تجميعه في هذه الحملة التي لقيت إقبالا جيدا بغية مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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