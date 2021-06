رقدالين.. توافر السيولة واختفاء الطوابير أمام المصارف

مشهد لم يكن معتادا في المدة القريبة الماضية، حيث طوابير المواطنين أمام المصارف لاستلام جزء من مرتباتهم، يتغير المشهد ليصبح أفضل بكثير من ذي قبل عند فروع مصرف الجمهورية بمدينة رقدالين، لتنتهي أزمة توفر السيولة النقدية وأصبح سقف السحب عاليا.

وباتت شبابيك الصرافة داخل المصرف خالية مع توفر السيولة، وسقف يومي يصل إلى 2000 دينار ورضا تام من زبائن فروع مصرف الجمهورية.

ويعمل القائمون على مصرف الجمهورية فرع مدينة رقدالين من أجل توفير السيولة النقدية، وتسوية المتعلقات بالمصرف ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للزبائن، من خلال رفع سقف السحب في أحيان كثيرة.

