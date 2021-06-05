ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

05 June, 2021

قال مدير العلاقات مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية العميد أحمد أبوكراع إن الجهاز لديه، عدة برامج تأهيلية نفسية للأمهات النزيلات في السجون، ويجري الأعداد لفتح مدرسة لمحو الأمية للأمهات وتعليم الأطفال.

ونفى العميد أحمد أبوكراع في تصريح لبوابة افريقيا الإخبارية، ما يشاع عن تعرض المساجين من الجنسين للاضطهاد داخل السجون التابعة لجهاز الشرطة القضائية، و قائلا: مستحيل أن يحدث هذا الكلام داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل فهي خاضعة للزيارات والتفتيش من المحامي العام والنائب العام، والمنظمات الحقوقية المحلية الرسمية للاطلاع على مايجري داخلها في أي وقت.

وأضاف أن الجهاز دأب على إعداد برامج تاهيل بالتعاون مع مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل العميد نجاة ابوحليقة والتنسيق مع مكتب شؤون المرأة، والتي تحرص كل الحرص على تأهيتهم وإعداداهم بعد خروجهم وقضاء فترة استيقافهم داخل المؤسسة وذلك للتأقلم مع المجتمع دون الرجوع الأفعال التي أدت لدخولهم السجون.

وأوضح أبوكراع أنهم كمكتب علاقات بجهاز الشرطة القضائية يتابعون عن كثب البرامج الخاصة للنزيلات، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة القضائية نظم الخميس أمسية عائلية جمعت 55 نزيلة بسجون الجديدة قمن صحبة أطفالهن بزيارة منتزه أرض الادغال وآكوا بارك.