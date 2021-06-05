سفير ألمانيا: أعضاء الهيئات الانتخابية في ليبيا معرضون للخطر

عبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفير أوفتشا، عن تضامنه مع بيان البعثة الأممية في ليبيا حول حادثة اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار حسن الفغل، داعيا إلى حل سريع لاحترام وحماية الهيئات الانتخابية.

وأشار أوفتشا في تغريدة له عبر “تويتر”، إلى أن أعضاء الهيئات الانتخابية البلدية معرضون للخطر بشكل خاص بسبب التزامهم بالمشاركة الديمقراطية، على حد قوله.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبّرت عن قلقها إزاء اعتقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي قصر الأخيار حسن الفغل، وموظف لدى اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.

وقالت البعثة في بيان لها أمس الجمعة إن احتجاز “لفغل” منذ 19 مايو الماضي يعد انتهاكاً للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، ويشكل تهديدًا خطيرًا للاستقلال المؤسسي للجنة، مما يعرقل ولايتها لإدارة وتنظيم والإشراف على العمليات الانتخابية المحلية في ليبيا.