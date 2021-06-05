المفوضية تُشرك المجتمع المدني في “التوعية الانتخابية”

حوارية مهمة نظمها مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية في بلدية سواني بن آدم، حول فاعلية المجتمع المدني في إنجاح العملية الانتخابية القادمة والمرتقبة من الشعب في 24 ديسمبر المقبل، إذ تفاعل في الجلسة الحوارية عدد من أعضاء مكتب الإدارة ومؤسسات المجتمع المدني، لتحديد نقاط العلاقة بين المفوضية والمؤسسات.

هذه العلاقة الثنائية بين المفوضية والمؤسسات المدنية تساهم في إنجاح العملية الانتخابية، عن طريق التأثير التوعوي على المواطنين المقبلين على الإدلاء بأصواتهم، وإبراز أهمية الإسهام في الإدلاء بالأصوات ومردودها الإيجابي على صنع القرار.

الأداء المرتقب للانتخابات يخضع لمراقبة لجان ومؤسسات مدنية بالتنسيق فيما بينها، للوصول إلى استحقاق انتخابي ناجح بمشاركة الجميع، وتقوم مثل هذه الجلسات الحوارية على تقويم الأداء من خلال خطط يتم إتباعها للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة بمشاركة إعلامية مهمة.

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