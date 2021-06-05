‏قوة الردع تلقي القبض على الإرهابي عادل العدولي أحد عناصر شورى بنغازي وداعش

تمكن جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، من القبض على أحد الإرهابين يدعى علي بلعيد محمد علي العدولي ، وهو أحد الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة داعش ومتورط في العديد من الجرائم الإرهابية ومطلوب لدى النائب العام على خلفية جرائم عدّة.

وأوضح الجهاز في إيجاز صحفي، خلفية القضية تعود لاستغاثة امرأه عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2016، حين قام المجرمون حينها بتصويرها وابتزازها داخل أحد المعسكرات التي كانت تتحصن بها أحدى العصابات المسلحة العشوائية، وظل الفيديو في أيدي المجرمين، وتمكن الجهاز من القبض على أحدهم حينها فيما ظلّ الأخر هارباً الذي قام بالابتزاز وعملية التصوير إلى أن تم القبض عليه.

يذكر أن المتهم تورط في مجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوبى البلا في عام 2017، والتي تعد إحدى أكثر الجرائم البشعة فى ليبيا منذ سنوات طويلة دون تحقيق العدالة لآلاف المتضررين من عائلات الضحايا، ولا حتى إعلان أى نتيجة للتحقيق سواء على المستوى الحكومى أو عبر مكتب النائب العام الليبى.

وخلفت المجزرة الدامية 148 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، بعدما بدأ التوتر فى الجنوب على خلفية الهجمات التى تعرضت لها منطقة الهلال النفطى بواسطة “سرايا الدفاع عن بنغازى” وقوات الإرهابى إبراهيم الجضران التى كانت تشن هجماتها انطلاقاً من معسكراتها فى قاعدتى الجفرة وتمنهنت ما دفع قيادة الجيش الليبى لاستهداف تمركزات الإرهابية بشن غارات جوية مكثفة.

وارتكبت قوات تتبع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مجزرة بشعة بحق خريجين من الكلية العسكرية، إضافة لاستهداف عدد من المدنيين فى جنوب البلاد والتنكيل بهم.

وقررت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج فتح تحقيق فى المجزرة، مطالبة بنتائج التحقيقات حول المجزرة البشعة فى غضون أسابيع قليلة إلا أن اللجنة لم تقدم الجناة والمسئولين عن المجزرة للعدالة.

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