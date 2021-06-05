تقرير دولي ينقل جانبًا من معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير ميداني نشره موقع “مهاجر إنفو” الإخباري الدولي المعني بأخبار الهجرة غير الشرعية لتجربة صعبة خاضها شاب يبلغ من العمر 17 عاما في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن هذا الشاب الصومالي مغادرته بلاده عندما كان يبلغ 14 عاما فقط وتسليمه زمام حياته إلى مهربي البشر على أمل الوصول إلى أوروبا عبر استخدام قوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحل ليبيا.

وأضاف هذا الشاب الذي تم استخدام اسم مستعار لمناداته به وهو محمد إنه تعرض للتعذيب في ليبيا وكاد يموت بسبب مرض السل ليتمكن بعد ذلك عبر ممر إنساني من الانتقال إلى إيطاليا لتلقي الرعاية الطبية مبينا إن نسيان ما تعرض له في السابق صعب لأن ذراعيه مثقلتان بندوب التعذيب.

وأوضح محمد إنه صعد على متن القوارب مرتين بعد أن تم سجنه وتعذيبه من قبل المتاجرين بالبشر في معسكر ومن ثم في شقة لكن خفر السواحل الليبيين أوقفوه وأرسلوه لمركز احتجاز أصب فيه بالسل وورم في الرقبة يمنعه من البلع ما قاد لإدخاله إلى مستشفى ليبي ووضع أنبوب في بطنه لإطعامه صناعيا.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية