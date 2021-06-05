بشير السويحلي: تركيا وقطر لم تتخليا عنّا

أشاد بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، بتركيا وقطر في الوقت الذي هاجم فيه قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “اليوم وقبل عام انتهت وفشلت أكبر عملية انقلاب عسكري شهدتها المنطقة منذ سنين، وذلك عندما هجم (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر ومليشياته والمرتزقة المدعومة من 5 دول، 3 منها عربية للأسف، على العاصمة الليبية طرابلس”، على حد زعمه.

وأضاف: “أكثر من 1600 شهيد من أحرار (مليشيا) بركان الغضب، دفعوا أرواحهم في وقت تخلى عنا الجميع إلا تركيا وقطر”، وفق ادعائه.