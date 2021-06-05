ليبيا الان

بشير السويحلي: تركيا وقطر لم تتخليا عنّا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أشاد بشير، نجل عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الاستشاري السابق، بتركيا وقطر في الوقت الذي هاجم فيه قوات الجيش الوطني الليبي.

وقال السويحلي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “اليوم وقبل عام انتهت وفشلت أكبر عملية انقلاب عسكري شهدتها المنطقة منذ سنين، وذلك عندما هجم (القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة) حفتر ومليشياته والمرتزقة المدعومة من 5 دول، 3 منها عربية للأسف، على العاصمة الليبية طرابلس”، على حد زعمه.

وأضاف: “أكثر من 1600 شهيد من أحرار (مليشيا) بركان الغضب، دفعوا أرواحهم في وقت تخلى عنا الجميع إلا تركيا وقطر”، وفق ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تركيا وقبلها قطر وجدتكما رعاع ورخاص يمكنهما شراءكم لتكونوا عملاء وتبيعوا وطنكم بحفنة دراهم بخيسه عارهما اكبر منها قطر وتركيا درسا تاريخ ليبيا ادبان الغزو الايطالي وراهنا علي من كان جده عميل يستظيف في الطليان في غرفة نومه لابد وان يكون الحفيد عميل سيستظيف القطري والتركي في غرفة نوعه لذلك ماكانش اعتباطا اختيار تركيا وقطر لكما كعملاء جدد ورثوا العماله عن الجدود والمثل اذا اردت دخول بلد ما فعليك بالعملاء من أهلها فسيمكنوك منها وهذا حصل لقد تمكن تركيا بسبب عمالتكم لها من احتلال اقليم طرابلس ونصب قواعد عسكريه فيه وممنوع عن اي عميل الاقتراب من معيتيقه والوطيه كونهما بقاع ملك تركيا داخل ليبيا والغريب ايام القاعده الامريكيه في طرابلس كان الليبيين يعملوا فيها ويظخلون لها ولكن في الحاله التركيه يمنع علي الليبيه الدخول ويجب ان لا تقل مسافة ابتعاد الليبي عن 9 كيلو متر

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