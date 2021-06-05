وزير خارجية الإمارات: نقف إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات وليبيا، وسبل تعزيزها وتنميتها.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر 2021.

ورحب آل نهيان بزيارة المنقوش، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن بلاده تدعم كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة، وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء.

وثمن آل نهيان الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال قيادتها المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.