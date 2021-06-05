“غريك ستي تايمز” اليوناني: ألمانيا تتواطئ مع تركيا لاستبعاد اليونان في التسوية الليبية

كشف تقرير للموقع الإخباري اليوناني الناطق بالإنجليزية “غريك ستي تايمز” ، أن ألمانيا متهمة بالتواطؤ مع تركيا لاستبعاد اليونان من أية تسوية للأزمة الليبية.

وأوضح التقرير، أن المانيا لم توجه الدعوة لليونان للمشاركة في أعمال مؤتمري برلين 1 و2 رغم كونها عضو بالاتحاد الأوروبي فيما تم توجيه الدعوة إلى تركيا مؤكدا أن مرد هذا هو خلافات أثينا وأنقرة حول الاتفاقية البحرية غير القانونية مع ليبيا، فيما قال مدير معهد العلاقات الدولية في اليونان “كونستانتينوس فيليس” إن:” كما يحدث تاريخيا في سياق هذا المؤتمر وبما أن اليونان لم تشارك في المؤتمر السابق سيكون من الصعب للغاية المشاركة الآن ومن الواضح أن اليونان ليس لها بصمة اقتصادية وعسكرية قوية في ليبيا، وأن بعض الدول تطور الحجة القائلة بأنه لا ينبغي لليونان المشاركة في المؤتمر لعدم امتلاكها هذه البصمة القوية وموقف ألمانيا كان سلبيا وهذا يظهر نواياها التي تصر من خلال تكتيكات الاتصال على موقف الإقصاء لبلدنا”.

فيما يرى المحلل الجيو إستراتيجي “إفثيميوس بيترو” بحسب التقرير، أن ألمانيا لديها مصالح خاصة في المنطقة وهذا من شأنه أن يختلط مع الحضور اليوناني في المؤتمر وفي المنطقة بشكل عام مبينا أنالاتفاقية غير القانونية بين ليبيا وتركيا تخلق وضعا في شرق البحر الأبيض المتوسط، متابعا، بينما تحاول اليونان إلغاء هذه الاتفاقية قد يرى الألمان ذلك بمثابة قلب لحل المشكلة الليبية ودعونا لا ننسى أن الألمان لديهم قرنان من العلاقات مع الأتراك وألمانيا فضلت العلاقات الألمانية التركية على العلاقات اليونانية التركية.