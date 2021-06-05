السعيطي: يجب إجراء الانتخابات المباشرة في موعدها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد عضو مجلس النواب فتح الله السعيطي على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر، رافضا أي تعطيل أو تأخير في ممارسة الشعب الليبي لحقه الشرعي الذي كفله له الإعلان الدستوري والاتفاقيات ذات العلاقة.

السعيطي حمّل ، في بيان له، المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مسؤولياتهم تجاه دعم المسار الانتخابي وفرض العقوبات اللازمة على معرقليها، مطالبا بتفعيل قانون العدالة الانتقالية والعمل على المصالحة الوطنية الشاملة للوصول إلى مرحلة التواد والأخوة.

وأفاد بأنه يطمح لدولة مدنية ديمقراطية يكون فيها التداول السلمي على السلطة مبدأ ومنهج وهدف سامي تتجسد فيها وتتأصل المدنية بعيداً عن حكم العسكر وسطوة الفرد وطغيان المليشيات، رافضا الحروب تحت أي حجج أو ذرائع واهية يزج فيها الليبيون إلى الاقتتال والتناحر فيما بينهم.