آل نهيان لـ المنقوش: الإمارات تدعم دور حكومة الوحدة وصولا لإجراء الانتخابات في ديسمبر

ليبيا – بحثت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان تعزيز العلاقات بين ليبيا والإمارات.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الخارجية الإماراتية تابعته صحيفة المرصد استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في ديوان عام الوزارة في أبو ظبي العلاقات الأخوية الراسخة بين ليبيا والإمارات وسبل تعزيزها وتنميتها فضلا عن تدارس تطورات الأوضاع على الساحة الليبية.

وشدد الجانبان على أهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الـ24 من ديسمبر المقبل فيما رحب آل نهيان بالمنقوش مع تأكيد عمق العلاقات الأخوية الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وأشار آل نهيان لدعم بلاده لكافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء مثمنا جهود حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية