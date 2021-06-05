بعد إعلان الاضراب.. الزايدي للأطباء: التظاهر مكفول بالقانون ورسالتكم وصلت

وجه على الزايدي وزير الصحة رسالة عاجلة إلى العاملين بالقطاع الصحي من عناصر طبية وطبية مساعدة وعناصر تسييرية.

وقال الزايدي:” تعرض القطاع الصحي لضغط كبير خلال السنوات الماضية، وزاد هذا الضغط سوءًا نتيجة حالة الانقسام في البلاد، والتفكك الهيكلي لقطاع الصحة ومؤسساته، الأمر الذي وضع العاملين بالقطاع في وضعٍ صعب، خصوصًا ممن يتعاملون مباشرة مع متلقيي الخدمة من مرضى ومرافقين، وحدثت مشاكل وانتهاكات كبرى لا تحدث إلا في حالات النزاعات الأهلية والحروب، نتيجة لغياب القانون وسطوة الدولة، وتحملتم كل هذه الضغوطات والانتهاكات، وثابرتم، ولم تتأخروا عن العمل، وقدمتم الشهداء أثناء تقديم واجبكم المهني، وتحملتم الإهانات ولم تقفوا عن العمل يومًا ولم تتقاعسوا، في الوقت الذي أوقفت فيه خدمات في مؤسسات كثيرة، ومؤسسات الدولة عُطلت، ومنها التعليم حيث أوقفت المدارس ورُحّل الطلاب من سنوات إلى أخرى، ظليتم وظل القطاع الصحي صامدًا يواجه المخاطر والأزمات، وفي الصفوف الأولى، وإلى جانب ذلك تحمل العاملون من الشباب تعثر البرامج التدريبية والتعليم الطبي المستمر، وتجاوز الأفراد والجهات لحدودهم وتغول غير المختصين في قطاع الصحة، فلكم مني كل الشكر والتقدير.

وأضاف في رسالته التي بثتها الوزارة مسجلة بالفيديو:” في بداية عملنا حددنا الأولويات لإصلاح الهيكل التنظيمي لقطاع الصحة، وتوحيد النظام الصحي والاهتمام بتحديد المختنقات العاجلة وحلحلتها، لنتمكن من وضع القطاع الصحي على الطريق الصحيح من جديد، ورغم أننا تحت تأثير عنصرين هامين وضاغطين وهما عنصر الوقت وجائحة كورونا، إلا أننا كلنا إصرار على تنفيذ الخطة في الأشهر القادمة من عمر الحكومة حتى نُسلم الأمانة للشعب الليبي في موعدها، اذا توفرت الظروف الملائمة ومنها الاستقرار، وفيما يخص تسوية الوضع الوظيفي نحن بصمت نعمل، وعملنا بصمت كامل بالتنسيق مع رئيس الحكومة والنقابات المهنية والجهات المعنية من بينها لجنة الصحة بمجلس النواب، على تنفيذ القرار رقم 885 ونسعى لتضمين المخصصات المالية اللازمة لتغطيته وتنفيذه في ظل الوضع المالي وتأخر اعتماد الميزانية”.

وتابع: “ورغم ذلك نحن نتفهم أي عمل يقوم به حراك الأطباء، ونقدر الحفاظ على الخدمات الأساسية للمرضى وعدم إيقاف خدمات الطوارئ والتوليد والأورام والكلى، إن حق التظاهر هو مكفول بالقانون، ونعلمكم بأن رسالتكم وصلت وستكون حافزًا لبذل الجهد الإضافي لتحقيق مطالبكم العادلة والمشروعة والتي هي مطالبنا الشخصية، لأنكم فريقنا الذي نتعثر في حالة ضعفه، وننجح به في حالة تقديم الخدمات لشعبنا الذي يستحق التضحيات فلكم منا من جديد كل الشكر والتقدير والاحترام.

وكانت النقابة العامة لأطباء ليبيا، قد قالت إن النقابات الفرعية هي التي تعلن أي إضراب وأهدافه، وليس إدارة المستشفى أو أحد أقسامه، وأن كل من يعتقد أنه يملك قرار الإضراب فهو مخطئ.

وأوضحت النقابة، في بيان لها عبر صفحة فيسبوك، أن “مفهوم العصيان أو الإضراب هو تعبير غضب ضد الحكومة بسبب أي قرار أو تقصير أو اهمال الخ الخ”.

ودعت النقابة العامة لأطباء ليبيا، إلى إغلاق جميع العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة والمراكز الصحية منذ يوم الأحد القادم 6-6 ولمدة أسبوع .

وطالبت النقابة من جميع الأطباء والمهن الطبية المساعدة الالتزام بالإضراب والتعليمات وعدم الاستماع لما تروج له بعض إدارة المستشفيات الخائفة علي مناصبها.