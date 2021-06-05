المرعاش: تصريحات المستشار صالح عن اختيار المناصب السيادية في ليبيا “تنازل مؤسف”

المرعاش، وفي تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أضاف: إنه من “المؤسف أن يأتي هذا التصريح من رئيس البرلمان وهو أحد أعمدة السلطة التشريعية والسيادية في ليبيا، لأنه يعد تنازلا عن اختصاص سيادي أصيل للبرلمان وإعطائه لما تسمى بلجنة دولية”.

وتابع: أن “الأزمة الليبية يتم التلاعب بها من أطراف عدة ما بين لجان دولة ولجان إقليمية وهذا يعد مضيعة للوقت”، موضحاً أنه “لا توجد ضمانات لقبول باقي الأطراف بقرارات اللجنة الأممية ولا توجد ضمانات لتنظيم الانتخابات”.

أكد أنه “لا يوجد تقدم في أي ملف من الملفات سواء “ملف إصرار حكومة الدبيبة على تمرير الميزانية التي تصل إلى 66 مليارا وهو باب كبير للفساد”، بحسب قوله.