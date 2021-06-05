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الميهوب: ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استهجن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، اليوم السبت، ما قام به رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لحضورهما ما يعرف بـ “تخريج دفعة كلية جوية مصراتة” التابعة لميليشيات “بركان الغضب”.

وأكد الميهوب، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، رصدتها “الساعة 24″، أن “ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش في بنينا وحضورهما تخريج الميليشيات”.

وحذر رئيس اللجنة النيابية من التصرفات الاستفزازية التي تشير بأن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة تسير على خطى حكومة السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجهت دعوة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لحضور عرض عسكري السبت الماضي في قاعدة بنينا العسكرية لإحياء ذكرى عملية الكرامة.

وتغيب عن العرض العسكري أعضاء المجلس الرئاسي وتوجه كل من رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجولتين خارجيتين منفصلتين.

وعشية العرض العسكري الأضخم في ليبيا خلال السنوات الماضية، هاجم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في بيان منفرد باسم المجلس، تلك التحركات التي وصفها بأنها تهدد السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وماذا تتوقع من قائمه دفع بها الأخوان واردوغان وأعتمدتها استيفاني فالدبيبه رجل تركيا في الحكومه الليبيه واللافي أستدعاءه اردوغان الي تركيا بالتزامن مع احتفالات الجيش بتأسيسه الثاني بعدما دمره الناتو ولملم شمله حفتر واصبح تاسع جيش افريقي بينما العصابات المسلحه في الغرب الليبي لم تصل حتي الي ان تكون جيش رقم 90 في افريقيا استدعاه علي عجل وقال له ما قالته غولدا مائير للجنرال عسان في يوم الاثنين الاسود علي دولة الكياني الصهيوني حيث قالت له الآن حان دورك في خدمة دوله اسرائيل واردوغان قال للافي اليوم حفتر يحتفل بعيد إعادة تكوين الآن حان دورك للعماله لتركيا أعلنها من هنا من تركيا نبحه مدويه علي الجيش الليبي المحتفل فقال اللافي هاو هاو هاو علي جيش ليبيا

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  • بهذا العمل يعطون انطباعا بانهم يدعمون المليشيات . او يخافون منها . وفي جميع الاحوال افقدوا المواطن ثقته في انفتاح يطمح اليه . وامان يتمنى الحصول عليه .

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  • هؤلاء هم الخونة الذي يعاقبون بالاعدام في قوانين جميع دول العالم

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  • المهبول ميهوب مازال بعتقد ان حفتر قاءد الجيش سوف يكون رءيس ليبيا يكون هو وزير الاعلامه او رءيس حكومته يمسح حذاءه هذه الاضغاث الاحلام حفتر اصبح فيروس كورونا الحميع الان يهرب منه في الرجمة يتحدى الملل الاستعراضات العسكرية بهلونية لا احد الان يهتم بي حفتر حتى مصر السيسي تخلت عليه والامارات ايضا لو كان حفتر بعض من الكرامة لكان ابتعد مشهد السياسي تماما بعد انتهت صلاحيته رمي مكب النفايات من داخل نفسه يعلم انه منتهي حتى عقيلة صالح تخلى عنه يجلس مع المشري تفاهم على تقاسم كعكة مناصب السيادية

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  • اتمنى من مجلس النواب سحب الثقة فورا من الدبيبة بعد ان خالف القسم الدستورى امام مجلس النواب وتعدى صلاحياته حسب الاتفاق السياسى بالقيام بصلاحيات رئيس المجلس الرئاسى من زيارات خارجية وتخريج دفعات مليشياوية فى مدينة محتلة من الاتراك والطليان .
    ولو استمر اللعب بالنار من هذا الحمار فيجب اعلان فصل مناطق سيطرة الجيش الوطنى عن مناطق المليشيات ويتولى ادارتعا رئيس المجلس الرئاسى ونائبه الكونى وليشبع الدبيبة بمناطق المليشيات دون الحصول على النفط والمياه وليشرب من البحر مع الاتراك فالثروة تحت سيطرة الجيش الوطنى

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