الميهوب: ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول

استهجن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب، اليوم السبت، ما قام به رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لحضورهما ما يعرف بـ “تخريج دفعة كلية جوية مصراتة” التابعة لميليشيات “بركان الغضب”.

وأكد الميهوب، في تصريحات لقناة “ليبيا الحدث”، رصدتها “الساعة 24″، أن “ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش في بنينا وحضورهما تخريج الميليشيات”.

وحذر رئيس اللجنة النيابية من التصرفات الاستفزازية التي تشير بأن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة تسير على خطى حكومة السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجهت دعوة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لحضور عرض عسكري السبت الماضي في قاعدة بنينا العسكرية لإحياء ذكرى عملية الكرامة.

وتغيب عن العرض العسكري أعضاء المجلس الرئاسي وتوجه كل من رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجولتين خارجيتين منفصلتين.

وعشية العرض العسكري الأضخم في ليبيا خلال السنوات الماضية، هاجم عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في بيان منفرد باسم المجلس، تلك التحركات التي وصفها بأنها تهدد السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.