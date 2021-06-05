رئيس الكونغو: هناك محاولات لتهميش دور إفريقيا في حل الأزمة الليبية

قال رئيس الكونغو دنيس ساسو نغيسو، إنه متأسف لتشتت المبادرات حول الملف الليبي، فضلا عن الافتقار الملحوظ للتنسيق، إلى جانب المحاولات المتشبثة لـتهميش إفريقيا في الملف.

وأضاف نغيسو، في كلمته خلال اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في العاصمة برازافيل، بحسب ما نقلت عنه ، وكالة أنباء أفريقيا الوسطى هناك تخاذل المجتمع الدوليحيال الدعوات المتواصلة، التي وجهها سابقا الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي، «من أجل حل دائم للأزمة الليبية»، بعدما أدت بآثارها المتعددة إلى زعزعة استقرار جميع دول الساحل.

وأشار نغيسو وهو الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى ما وصفه بخيبة أمله إزاء الموقف الصامت الذي أبداه المجتمع الدولي في مواجهة هذه الدعوات، متابعا، حل الأزمة الليبية يبدو أكثر من أي وقت مضى مرحبا في الوقت ذاته ببعض المبادرات الدولية والإقليمية لحل الأزمة الليبية.