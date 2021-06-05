وزير المالية يكشف عن تفاصيل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بروسيا

شاركت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بروسيا في الفترة من الثاني إلى الخامس من شهر يونيو الجاري سانت بطرسبورغ الروسية بوفد رفيع المستوى يمثله وزير المالية خالد المبروك، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الليبي في روسيا.

المنتدى افتتح من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور نخبة من السياسيين والاقتصاديين والمؤسسات المالية والاقتصادية ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم.

ناقش المنتدى الموضوعات الاقتصادية التي تسهم في تحسين وتطوير الاقتصاد العالمي من خلال أوراق بحثية قدمت من اكادميين مختصين في الاقتصاد تهدف لتوضيح الرؤى العالمية حول تطوير وتحسين مستوي الاقتصاد العالمي.

يذكر أن الوفد الليبي أجرى عدد من اللقاءات أهمها لقاءه مع نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمبعوث الشخصي للرئيس الروسي “ميخائيل بوغدانوف” تمحورت حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ومساهمة روسيا في إعادة إعمار ليبيا بالإضافة للمساهمة في الاستثمارات في مجال الطاقة والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي.

وكذلك تم عقد لقاء مع نائب رئيس البنك الافريقي للاستيراد والتصدير عمرو كامل والفريق المرافق له حول إمكانية انضمام ليبيا ومساهمتها في هذا البنك لأجل دعم مشاريع القارة الأفريقية، ويعد هذا البنك من البنوك الإفريقية الناجحة التي ساهمت في تمويل المصدرين والمستوردين في مجال التجارة الخارجية.