وزير الصحة الدكتور علي الزناتي يتفقد مستشفى المرج التعليمي

المرج 05 يونيو 2021 (وال)- أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى مستشفى المرج التعليمي، للوقوف على سيّر العمل داخل المستشفى، والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

هذا وتفقد الدكتور الزناتي خلال الزيارة عدد من الأقسام، سبقه افتتاح قسم القسطرة القلبية بالمستشفى، كما تفقد خلال الجولة الأجهزة والمعدات الطبية داخل الأقسام، متعهدًا بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة .

واطلّع وزير الصحة في نهاية الجولة؛ على المشاكل الفنية والإدارية التي يُعاني منها بعض الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى، متعهدًا بإيجاد الحلول لها في أقرب وقت ممكن. (وال) أ ف/ ر ت

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