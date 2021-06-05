533 إصابة بـ«كورونا» في الكفرة منذ بداية الجائحة

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، الأحد، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في الكفرة إلى 533 حالة بينها 447 شفاء، و32 نشطة، و54 وفاة، منذ بداية ظهور الوباء في البلاد مارس 2020، حسب النشرة الوبائية المنشور على صفحة اللجنة بموقع «فيسبوك».

– إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في الكفرة

ومساء السبت، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» فرع الكفرة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالة شفاء واحدة.

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