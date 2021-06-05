ليبيا الان

الدبيبة: بصفتي وزيرا للدفاع أقول للدفعة الثانية من البركان أنكم حماة الوطن

تم النشر منذُ 6 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أقيم حفل تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة “بركان الغضب”، السبت بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومحمد الحداد  المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيساً للأركان العامة بـ”الجيش الليبي”.

وقال الدبيبة:” بصفتي وزيرا للدفاع اتابع تخريج كل الدفعات النظامية فى الجيش الليبي وكل أنحاء ليبيا، أوصيكم بأن تؤدوا هذه الأمانة على أكمل وجه وأن مهمتكم الأساسية هي الدفاع عن الوطن وحدوده وأمن أخوتكم الليبيين، واستحقاكم للأوسمة يتطلب منكم أعلى معاييز الاحترافية واحترام القوانين واتباع الأوامر وأداء واجبكم نحو وطنكم وشعبكم بكل إخلاص”.

واستطرد الدبيبة: ” أبنائنا الخريجين نحن في حكومة الوحدة الوطنية ننظر لكم بأنكم مشروع حقيقي لتجديد الجيش الليبي وضخ دماء جديد ليه بكم وبتدريبكم لتتولوا قيادته والاستمرار فى الدفاع عن وطنكم وشعبكم”.

وتابع:” اخوتي وابنائي الأعزاء هناك الكثير من التحديات تقف أمامنا في مسار توحيد الجيش الليبي ولكن انظر للشباب المتحمسين للدفاع عن وطنهم  بعين الإيجابية   فهم طاقة يجب توظيفيها للدفاع عن حدود بلادهم ضد الغازي الأجنبي لا هدرها وتوظيفيها فى قتل إخوانهم من الشباب الليبيين، أتطلع لرؤيتكم فى مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ونحن معكم ستكونون قادة جيش هذه الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودان”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • اقليم طرابلس ليس في حاحة البرقة ولا نفطها ولا غازها النفط والغاز اقليم طرابلس اكثر من البرقة طرابلس تملك اكبر المدن التجارية والصناعية ميناء مصراتة يتحول قريبا اكبر الموانىء المتوسط وافريقيا 70 في مءة من الشعب ليبيا يسكن اقليم طرابلس 2 مليون في العاصمة لوحدها اكبر مدن موجودة اقليم طرابلس سكان البرقة لا يتجاوز مليون الليبي معظمها الاراضي ابصحراوية بي الاستتناء الجيل الاخضر درنة تقف مع طرابلس الدولة المدنية اذا اردت البرقة دولة المدنية الديمقراطية النظام الديمقراطي متل تونس دستور الانتختبات والبرلمان اماذا اردت البرقة تفرض حكم العسكري ويحكم ليبيا البغل العام حكم الفرد والديكتاتورية يحكم حفتر والابناءه بعدما تخلصت ليبيا معمر والابناءه افظل ان تنفصل البرقة تنظم الى مصر تصبح الاقليم المصري المزراع الجمبري والسمك ومصانع مكرونة وجهاز كفتة في الانتظارها اول جمهورية العربية كانت جمهورية الطرابلسية البرقة هي التي انظمت الى طرابلس ليس العكس هلى البرقة التواضع عدم الاستخدام الابتزاز التهديد التقسيم لوي الذراع البرقة الخاسر اكبر من التقسيم اهل البرقة الحقيقين يعلمون ماذا يكون مصيرهم اختاروا التقسيم

    رد

  • لست وزير الدفاع يانخاع فهو مركز شاغر لعدم وجود اتفاق بين القائد الاعلى للجيش وهو المجلس الرئاسى والحكومة والقائد الاعلى للجيش مكلف من نواب الشعب ياكلب وهو المسئول عن حماية الوطن ووزير الدفاع فى الحكومة المؤقتة لا يعرف احد اسمه لان عمله كان ادارى فقط
    والدبيبة التركى الجاهل لا يعرف ان طبقا للاتفاق العسكرى القائد الاعلى للجيش هو المجلس الرئاسى
    أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

    رد

  • متخلف عقليا كالعادة بيزيط على الفاضى الم ترى ياغبى كيف يلهث سيدك اردوغان خلف السبسى ورايت وزير خارجية قطر يقول السيسى رئيس منتخب وراينا اكار يقول بالامس ان التعاون بين مصر وتركيا فى ليبيا مهم وكل هذا سيكون على حساب الاخوان سيقتسم اردوغات والسيسى خيرات ليبيا وانتم ياخوان كالعادة سيدوسكم بالاقدام كما يفعل الان فاليد الطولى لمصر وصلت لطرابلس ومصراته الم ترى ياميبون سفير مصر يتجول فى ميناء مصراته بينما مرشدكم الاعمى نسيا منسيا فى السجن امعة تافه .
    فالخوان قلة من حثالة المجتمع ليس لهم وزن فى اى اقليم بدليل انه فى قلب طرابلس نرى بعيو يلعن الاخوان ونرى رئيس مفوضية الانتخابات يقول انهم لن بحصلوا على شئ فى الانتخايات ونرى مليشيات كبرى فى قلب طرابلس تهتف فى طابور الصباح لا دواعش ولااخوان
    وفى جميع الحالات مصير الاخوان السجون ياميبون

    رد

  • اذا لم تحترم قرار مجلس النواب الذى منحك الثقة فلن يحترمك احد ولا شرعية لك فنفس البرلمان منح المشير خليفة حفتر ورئيس الاركان الناضورى منصب القائد العام ورئيس الاركان اما من حولك يرتدون الزى العسكرى من جرذان العبط فليس لهم اى صفة شرعية فمن منح المناصب لهم السراج رفض البرلمان حكومته مرتين ولم ينل رئيس اركانك الحداد اى ثقة من البرلمان وبالتالى فليس له اى صفة عسكرية رسمية .
    واتمنى من مجلس النواب تقديم استجواب فور للدبيبة ودرح الثقة به لانه خالف مهام منصبه وتعداه الى اختصاصات رئيس المجلس الرئاسى المنفى صاحب الحق الوحيد فى التوقيع على تعيبن اواقالة اى منصب عسكرى بموافقة نائبيه .

    رد