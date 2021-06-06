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بعد هجومه على العرض العسكري ببنينا..اللافي من حفل تخرج الميليشيات: نسعى جاهدين لتوحيد الجيش

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي وعضو مجلس النواب المُقاطع عن مدينة الزاوية، عبد الله اللافي، :” حضرت اليوم بالنيابة عن المجلس الرئاسي الذي أسماه “القائد الأعلى للجيش الليبي” الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي بمصراتة، والدفعة الثالثة لخريجي الجامعات، بمعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق، وكذلك أمراء الكليات العسكرية، وضباط القوات المسلحة، والطلبة الخريجين وذويهم”، بحسب قوله.

اللافي، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أضاف: “أكدنا أمام الحضور على الاستمرار في ضم الشباب المؤهل للمؤسسة العسكرية، من مختلف المدن الليبية، والتي يعمل المجلس الرئاسي جاهدًا على توحيدها ودعمها، والرقي بها لتكون درع الأمة الليبية، وحصنها المنيع”، بحسب قوله.

واستطرد: “ إننا نكبر تضحيات كل من ناضل بإخلاص لحماية الوطن وللآباء والأمهات الذين شجعوا أبناءهم للانضمام للجيش الليبي، ونؤكد أننا مازلنا نسعى جاهدين لتوحيد المؤسسة العسكرية، التي يكون ولاءها لله ثم الوطن، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار”، بحسب قوله.

وكان اللافي قد انتقد العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بقاعدة بنينا الجوية، حتى شارك هو في عرض عسكري آخر في كلية الدفاع الجوي بمصراتة، لتخريج دفعة جديدة من مليشيات بركان الغضب التي أهلتها تركيا بموجب الاتفاق الموقع مع فائز السراج”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • ليس من حق اللافى ان يتحدث باسم القائد الاعلى للجيش فمن يوقع على القرارت هو المنفى حسب الاتفاق السياسى بموافقة نائبيه اما تقول بالنياكة عن المجلس فليس من حقك بالنيتكة عن نفسك فقط اما منصب وزير الدفاع فهو شاغر وهو منصب ادارى وليس عسكرى مثل منصب القائد العام للجيش ورئيس الاركان الناضورى لان قرار تعينهما من مجلس نواب الشعب اما الطرطور الحداد فقرار تعيينه باطل لانه صتدر من السراج وهو رئيس حكومة مرفوضة من مجلس النواب وطالما ان الدبيبة يخالف الاتفاق السياسى ويتعدى على صلاحيات القائد الاعلى للجيش والقائد العام للجيش ورئيس اركان الجيش المكلفين من نواب الشعب ياكلب فلا تستحق ان تدخل اى منطقة تحت حماية الجيش وانت تلعب بالنار وهى ستحرقك .
    أما المادة الثانية، فتتعلق باختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعا، وهي القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، والتعيين في المستويات القيادية به وفق التشريعات النافذة، وإعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، واعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات الليبية النافذة، والتصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة وتشكيل الحكومة، حيث يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا، على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب، وإطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة لتنفيذ المهام الواردة بالمادتين 2 و6 من خارطة الطريق.

    ويقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

    أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي، فهي الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسي جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.

    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

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  • ارجوا من مجلس النواب سحب الثقة من الدبيبة لانه خالف القسم ويعمل على اشعال الفتنة ومعاداة الجيش الوطنى الذى وفر الحماية لمجلس النواب وعموما عدم حضور المنفى والكونى رسالة واضحة برفض القائد الاعلى للديش هذا السلوم المشين للدبيبة واللافى ن

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  • انظر حولك يالافى تجد انك فى حماية الاتراك والطليان المسيطرين على المكان وانت ضيف عندهم .
    ولا يوجد شئ اسمه نيابة عن القائد الاعلى فمن يمثل القائد الاعلى ويوقع على القرار هو رئيس المجلس المنفى ودورك الموافقة او رفض القرار لكن ليس من حقك اصدار قرار ياحمار كنا يجب عليك احترام ارادة الشعب ممثلا فى مجلس النواب الذى اصدر قرلر بتعيين المشير خليفة حفتر قائد للجيش وتغيين الناضورى رئيسا للاركان وهو قرار ملزم للجميع ومن يخالفه يعرض نفسه للمحاكمة العسكرية .
    ونا تفعله انت والدبيبة ارضاء لجرذان العبط لعب بالنار ومن حق للجيش الوطنى الرد عليكم وحرمانكم من دخول مناطق حمايته فمن لا يحترم ارادة للشعب يستحق الاحتقار والبادى اظلم

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