بعد هجومه على العرض العسكري ببنينا..اللافي من حفل تخرج الميليشيات: نسعى جاهدين لتوحيد الجيش

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي وعضو مجلس النواب المُقاطع عن مدينة الزاوية، عبد الله اللافي، :” حضرت اليوم بالنيابة عن المجلس الرئاسي الذي أسماه “القائد الأعلى للجيش الليبي” الاحتفال الذي أقيم بمناسبة تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي بمصراتة، والدفعة الثالثة لخريجي الجامعات، بمعية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق، وكذلك أمراء الكليات العسكرية، وضباط القوات المسلحة، والطلبة الخريجين وذويهم”، بحسب قوله.

اللافي، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أضاف: “أكدنا أمام الحضور على الاستمرار في ضم الشباب المؤهل للمؤسسة العسكرية، من مختلف المدن الليبية، والتي يعمل المجلس الرئاسي جاهدًا على توحيدها ودعمها، والرقي بها لتكون درع الأمة الليبية، وحصنها المنيع”، بحسب قوله.

واستطرد: “ إننا نكبر تضحيات كل من ناضل بإخلاص لحماية الوطن وللآباء والأمهات الذين شجعوا أبناءهم للانضمام للجيش الليبي، ونؤكد أننا مازلنا نسعى جاهدين لتوحيد المؤسسة العسكرية، التي يكون ولاءها لله ثم الوطن، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار”، بحسب قوله.

وكان اللافي قد انتقد العرض العسكري للجيش الوطني الليبي بقاعدة بنينا الجوية، حتى شارك هو في عرض عسكري آخر في كلية الدفاع الجوي بمصراتة، لتخريج دفعة جديدة من مليشيات بركان الغضب التي أهلتها تركيا بموجب الاتفاق الموقع مع فائز السراج”، بحسب قوله.

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