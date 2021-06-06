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الدبيبة للميليشيات: أنتم حماة الوطن

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أقيم حفل تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة ميليشيا “بركان الغضب”، السبت، بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمدعو محمد الحداد المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيساً للأركان العامة.

وقال الدبيبة: ”بصفتي وزيرا للدفاع اتابع تخريج كل الدفعات النظامية فى الجيش الليبي وكل أنحاء ليبيا، أوصيكم بأن تؤدوا هذه الأمانة على أكمل وجه وأن مهمتكم الأساسية هي الدفاع عن الوطن وحدوده وأمن أخوتكم الليبيين، واستحقاكم للأوسمة يتطلب منكم أعلى معاييز الاحترافية واحترام القوانين واتباع الأوامر وأداء واجبكم نحو وطنكم وشعبكم بكل إخلاص”، بحسب قوله.

واستطرد الدبيبة: ”أبنائنا الخريجين نحن في حكومة الوحدة الوطنية ننظر لكم بأنكم مشروع حقيقي لتجديد الجيش الليبي وضخ دماء جديد ليه بكم وبتدريبكم لتتولوا قيادته والاستمرار فى الدفاع عن وطنكم وشعبكم”، بحسب قوله.

وتابع: ”اخوتي وابنائي الأعزاء هناك الكثير من التحديات تقف أمامنا في مسار توحيد الجيش الليبي ولكن انظر للشباب المتحمسين للدفاع عن وطنهم  بعين الإيجابية   فهم طاقة يجب توظيفيها للدفاع عن حدود بلادهم ضد الغازي الأجنبي لا هدرها وتوظيفيها فى قتل إخوانهم من الشباب الليبيين، أتطلع لرؤيتكم فى مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ونحن معكم ستكونون قادة جيش هذه الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودان”، بحسب قوله.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • لست وزيرا للدفاع فهذا المركز شاغر وبحتاج لموافقة المجلس الرئاسى بالكامل معك لشغله اما القائد الاعلى للجيش فهو المجلس الرئاسى بالكامل والقائد العام هو المشير ياحقير فهو مكلف من نواب الشعب ياكلب .

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    • تقصد البغل العام الاسير تشاد مفصول متقاعد على الجيش المشير الغفلة الذي يريد يقلد البلحة مصر مشيرين مهبولين هههه

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  • الدبيية التركى مجرد شخيشخة فى يد المليشيات ولا يخجل من احنلال مصراته من الاتراك والطليات فعن اى وطن يتحدث
    اما المشير ايها الحقير فيقف وسط اسود الجيش الوطنى المسيطر على اقلبمى برقة وفزان وسرت والهلال النفطى وجنوب اقليم طرابلس وهى مناطق محرمة على هذا الهائن والعميل وبمجرد فشل انتخابات اخر العام سيتقدم الجيش الوطنى مصراته ليحررها من الاوغاد
    اما المشير السيسى ايها الحقير فيهرول نحوه اسيادك فى تركيا وقطر وداسوا على الخوان ويقدموهم الان قربان فراينا وزير خارجية قطر يقول السيسى رئيس شرعى منتخب ولم يعد احد يهتم بربكم الاعمى مرشد الاخوان وكبار الخرفان فهم كلاب النار ياحمار

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  • اى وطن يادبدوبة انظر حولك ستحد العالم للتركى يرفرف على الكلية الجوية بمصراته وايضا ستجد العلم الايطالى بينما ميناء مصراته تحت سيطرة الاتراك يامتناك يفرضون اتاوة على الشعب ياكلب .
    بينما نرى المشير يقف كالاسد وسط اسود الجيش الوطنى الليبى للمكلف من نواب ااشعب بمحاربة الارهاب ياكلاب ولاترى سوى العلم الليبى وحده يرفرف فى كل مكان انلم اسود شجعان قهروا جرذان العبط فى مثل هذا اليوم 6/6 الذى نفقوا على مدخل سرت وتم اغراق سفن تركيا ليعلن الاسد السيسى قاهر الخرفان يوم 6/8 ذكرى جلوسه على عرش مصر الساعة سكسة بمناسبة مرور ست سنوات وقف اطلاق النار عند الخط الاحمر سرت الجفرة ومن يومها ولاجرذ استطاع تخطى الخط الاحمر وحقن دماء الشعب الليبى الى حين !!

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  • وين رئيس حكومة الموز الدبدوبة التركية الذى يقول ان وزير دفاع فمن يتبع هؤلاء الرعاع الخارجين من جرذان العبط قطاغ الطرق بينما نرى الحداد يرتدى بزة عسكرية ويزعن انه رئيس اركان عامة وهو اعمى لا يحترمه احد فهو مجرد خيال مآته اشبه بمدرس فصل يسخر منه الطلاب ويعملوا له زيل !!!
    بينما نرى قائد عام الجيش امره مطاع على جميع الوحدات العسكرية النظامية حتى لو كان القرار مؤلما لهم وغير ارضين عنه عندما امرهم بوقف اطلاق النار وعلى بعد امتار مت قلب طرايلس وحتى عندنا امرهم بالانسحاب من طربلس وهم قادرون على القتال فيها لسنوات ولكن فى الجيش النظامى انضباط عسكرى لذلك راينا كيف تم تجميع 30 الف مقاتل من كافة انحاء اليلاد فى عرض عسكرى كبير ثم انصرافهن لوحداتهم مرة اخرى منا ازعج الخوان وراينا هزيان وهزسان فى كل مكان لانه ليس بالامكان تنظيم تنظيم عرض مناثل ووعدوا بعمل عرض يوم 6/4 وفشلوا لانها مليشيات متنافرة تخشى ترك اوكارها فتسبطر عليها مليشيا اخرى ففط راينا تخريج دفعة من حماة الواطى الخائن الدبدوبة التركى فى حماية للمحتل الايطالى والتركى للكلية الجوية بمصراته
    ومن العار ان يقف اى ليبى عسكرى وحوله اعلام الاحتلال الخارجى ولا يغلى الدم فى عروقه لكن لافى دم ولافى شرف ولافى رجولة فاللافى والدبدوبة من حريم السلطان تم اخصاءهم من زمن وايامهم معدودة ستنتهى حتما بالفشل وتحرك الجيش الوطنى نحو مصراته لتحريرها من الاحتلال والخوان

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