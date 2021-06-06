الدبيبة للميليشيات: أنتم حماة الوطن

أقيم حفل تخريج الدفعة 51 بكلية الدفاع الجوي مصراتة، دفعة ميليشيا “بركان الغضب”، السبت، بحضور رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمدعو محمد الحداد المعين من قبل رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج رئيساً للأركان العامة.

وقال الدبيبة: ”بصفتي وزيرا للدفاع اتابع تخريج كل الدفعات النظامية فى الجيش الليبي وكل أنحاء ليبيا، أوصيكم بأن تؤدوا هذه الأمانة على أكمل وجه وأن مهمتكم الأساسية هي الدفاع عن الوطن وحدوده وأمن أخوتكم الليبيين، واستحقاكم للأوسمة يتطلب منكم أعلى معاييز الاحترافية واحترام القوانين واتباع الأوامر وأداء واجبكم نحو وطنكم وشعبكم بكل إخلاص”، بحسب قوله.

واستطرد الدبيبة: ”أبنائنا الخريجين نحن في حكومة الوحدة الوطنية ننظر لكم بأنكم مشروع حقيقي لتجديد الجيش الليبي وضخ دماء جديد ليه بكم وبتدريبكم لتتولوا قيادته والاستمرار فى الدفاع عن وطنكم وشعبكم”، بحسب قوله.

وتابع: ”اخوتي وابنائي الأعزاء هناك الكثير من التحديات تقف أمامنا في مسار توحيد الجيش الليبي ولكن انظر للشباب المتحمسين للدفاع عن وطنهم بعين الإيجابية فهم طاقة يجب توظيفيها للدفاع عن حدود بلادهم ضد الغازي الأجنبي لا هدرها وتوظيفيها فى قتل إخوانهم من الشباب الليبيين، أتطلع لرؤيتكم فى مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ونحن معكم ستكونون قادة جيش هذه الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودان”، بحسب قوله.

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