الأوجلي: زيارة المنفي للإمارات هدفها الأساسي تعميق العلاقات بين البلدين

قال المحلل السياسي أيوب الأوجلي، إن توقيت زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي للإمارات رفقة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مهم، خاصة في ظل انعقاد مؤتمر برلين 2 خلال أيام.

الأوجلي، وفي تصريحات للعين الإخبارية، أكد أن الإمارات لعبت دورا محوريا في حل الأزمة الليبية، ولطالما كان دورها مهما وفعالا على مدار السنوات الماضية.

وقال: “الإمارات تشكل ثقلا هاما في الأزمة الليبية”، مشيرًا إلى أن زيارة المنفي هدفها الأساسي تعميق العلاقات بين البلدين ومحاولة الحصول على الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ملف الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن هذه الزيارة “تؤكد التوجه الذي تنتهجه السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا والذي يركز على الدعم العربي بشكل كبير لحلحلة الملفات العالقة في الأزمة الليبية، ولعل أبرزها ملف المصالحة واعتماد الميزانية والمناصب السيادية.

وأكد الأوجلي أن الإمارات لطالما لعبت دور الوساطة في عديد من الملفات الجدلية واحتضنت اجتماعات هامة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين.

وأعرب عن اعتقاده بأن أبوظبي ستكون طرفا في حل عدد من الملفات الشائكة حاليا، ربما عن طريق احتضان بعض اللقاءات أو بالتواصل مع الأطراف الفاعلة في ليبيا.

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