محلل سياسي: الإمارات ستكون حاضرة وبقوة في مؤتمر برلين الثاني

رأى المحلل السياسي، محمد يسري، أن زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تأتي ضمن الجولات التي يقوم بها من أجل التأكيد على علاقات التعاون بين ليبيا والإمارات، إضافة إلى حشد المزيد من الدعم الدولي والإقليمي، بما يضمن إجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

يسري، وفي تصريحات للعين الإخبارية، قال: “الإمارات ستكون حاضرة وبقوة في مؤتمر برلين الثاني كما كانت في النسخة الأولى من المؤتمر التي عقدت في يناير 2019”.

وأشار إلى أن زيارة الإمارات تأتي كون أبوظبي شريكا سياسيا مهما لليبيا، فكان من الضروري التنسيق والتأكيد على استحقاقات المرحلة الحالية والمقبلة، والتأكد، إضافة إلى التأكيد على دعم مخرجات برلين الأول.

وأكد أن زيارة المنفي تؤكد على محورية دولة الإمارات في استقرار ليبيا من الناحية السياسية، بما تمثله من ثقل سياسي للضغط في إطار تنفيذ خروج المرتزقة والأجانب، فضلا عن كونها شريكًا اقتصاديًا مهمًا، من شأنه دعم البلاد في عمليات المصالحة وإعادة الإعمار ومختلف المشاريع التنموية.

وتابع يسري: “للإمارت دور مهم في حلحلة الأزمة الليبية وتثبيت الاستقرار الحالي الحاصل في البلاد ودعم السلطة التنفيذية الجديدة وعدم عرقلة الانتخابات المقبلة، لعلاقتها القوية مع جميع الدول المعنية بالشأن الليبي”.

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