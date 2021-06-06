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الغزال: الشارع التونسي طالب بخلع الغنوشي وحكومة هشام المشيشي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشف المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، عن وجود موجة غضب واسعة في الشارع التونسي بسبب تغول وهيمنة حزب النهضة الإخواني على سياسات الدولة في ظل وجود الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي وصفه بالـ “بروتوكولي” قائلاً: “سعيّد تم تحجيم صلاحياته وانتخب فقط  ليستقبل ويودّع أما رئيس الحكومة يصول ويجول في بقاع الأرض دون استشارة رئيس الدولة بسبب تقربه من حزب النهضة الإخواني الذي مرر حكومته”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أكد أن الشارع التونسي يطالب بخلع رئيس حزب النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي وحكومة هشام المشيشي.

وأشار إلى أن المظاهرات انطلقت، أمس السبت، في ضاحية “باردو” بالعاصمة التونسية، واتجهت نحو مقر المؤسسة التشريعية بالمنطقة نفسها، تحت شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان”، وسط تدخل من قوات الأمن لمنع تجمع المحتجين، حيث تنادى المحتجون بـ “يا مشيشي يا جبان يا عميل الإخوان”، و”لا خوف لا رعب تونس ملك الشعب”، و”بالروح بالدم نفديك يا تونس”، و”يسقط نظام الإخوان”، و”يسقط يسقط حكم المرشد”.

وفي سياق متصل قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن هناك غضبا واسعا في الشارع التونسي من حركة النهضة الإخوانية.

موسى، وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت أنها ستلجأ إلى سلطة الشعب لخلع الغنوشي وحكومة هشام المشيشي، وتابعت: “قررنا الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل الإخوان”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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  • ممكن المحلل العبقري يعطينا كم عدد شاركوا في المظاهرة عدد الصحافين والرجال الامن كانوا اكبر من عدد متظاهرين لم يتجاوز 200 الشخص هل هذه مظاهرات الشعبية الحاشدة مراسل قناة سكاي والعربية داعمة عبير موسى يشعرون بالخجل هم ينقلون مظاهرة الصوت عبير موسى كلن يسمع بقوة رغم ان مراسل يتكلم بعيد عن مظاهرة التونسيين يسخرون من عبير موسى يصفونها زغراطة كولشارة يشاهدونها فقط من اجل الضحك الترفيه عليهم في ايام كورونا كما يضحك حفتر والقرامطة الليبين ايضا

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