الغزال: الشارع التونسي طالب بخلع الغنوشي وحكومة هشام المشيشي

كشف المحلل السياسي سالم الغزال، اليوم الأحد، عن وجود موجة غضب واسعة في الشارع التونسي بسبب تغول وهيمنة حزب النهضة الإخواني على سياسات الدولة في ظل وجود الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي وصفه بالـ “بروتوكولي” قائلاً: “سعيّد تم تحجيم صلاحياته وانتخب فقط ليستقبل ويودّع أما رئيس الحكومة يصول ويجول في بقاع الأرض دون استشارة رئيس الدولة بسبب تقربه من حزب النهضة الإخواني الذي مرر حكومته”.

الغزال، وفي تصريحات لقناتنا، أكد أن الشارع التونسي يطالب بخلع رئيس حزب النهضة الإخوانية ورئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي وحكومة هشام المشيشي.

وأشار إلى أن المظاهرات انطلقت، أمس السبت، في ضاحية “باردو” بالعاصمة التونسية، واتجهت نحو مقر المؤسسة التشريعية بالمنطقة نفسها، تحت شعار “تحرير البرلمان من ديكتاتورية الإخوان”، وسط تدخل من قوات الأمن لمنع تجمع المحتجين، حيث تنادى المحتجون بـ “يا مشيشي يا جبان يا عميل الإخوان”، و”لا خوف لا رعب تونس ملك الشعب”، و”بالروح بالدم نفديك يا تونس”، و”يسقط نظام الإخوان”، و”يسقط يسقط حكم المرشد”.

وفي سياق متصل قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إن هناك غضبا واسعا في الشارع التونسي من حركة النهضة الإخوانية.

موسى، وفي تصريحات تلفزيونية، أكدت أنها ستلجأ إلى سلطة الشعب لخلع الغنوشي وحكومة هشام المشيشي، وتابعت: “قررنا الدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل الإخوان”.

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