عميد بلدية سرت يستقبل المدير العام لشركة الكهرباء

استقبل عميد بلدية سرت مختار المعداني برفقة اعضاء المجلس البلدي سرت ورئيس المجلس الاجتماعي سرت ومسؤولي الشركة العامة للكهرباء والمحطة البخارية سرت ظهر أمس ابراهيم الفلاح المدير العام للشركة العامة للكهرباء.

تم خلال الزيارة مناقشة تشغيل محطة سرت البخارية وتقديم النواقص التي تحتاجها البلدية من اصلاح للخطوط المغذية للنهر الصناعي والإنارة ومحطة 200 ومحطة 400 والإنارة داخل المدينة وضواحيها وصيانة الخطوط المتهالكة للكهرباء.

هذا وطالب عميد البلدية مدير عام الشركة العامة للكهرباء ضرورة الاهتمام بمدينة سرت التي احتضنت الجلسات التي كانت سبباً في توحيد المؤسسات في ليبيا.

وفي سياق متصل قدم عضو مجلس النواب عن بلدية سرت زايد هدية شكره للسيد المدير العام للشركة العامة للكهرباء على زيارة سرت وأكد له أن سرت بحاجة للكثير من الجهود حتى تكون دائما بالمظهر الذي تستحق.