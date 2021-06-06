وزير خارجية الامارات يثمن جهود حكومة الوحدة الوطنية في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا

عبّر وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان عن دعم بلاده كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة ومستقرة . جاء ذلك خلال استقباله السبت لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وجرى خلال اللقاء – الذي عقد بديوان الوزارة بأبوظبي – بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها وتنميتها. كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر 2021.

وتزور المنقوش الإمارات ضمن وفد يترأسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ورحب بن زايد بزيارة وزيرة المنقوش، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين. وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء.

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كما ثمن الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال قيادتها المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.

ويوم السبت، بحث المنفي مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تطورات العملية السياسية في ليبيا بما في ذلك التشاور حول مؤتمر برلين الثاني المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أكد بن زايد استعداد بلاده «لتقديم جميع أوجه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة».

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