ليبيا الان

«فؤاد»: الأهم إخراج العسكر وأنصار النظام السابق من السلطة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، أن الشيء الأهم الآن في ليبيا، هو إخراج العسكر وأنصار النظام السابق من السلطة، بحسب وصفه.

وقال فؤاد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدستور لن يحل اي مشكل بل سيخلق مشاكل جديدة ولدينا. إعلان دستوري وهو بمثابة دستور”.

وأضاف “الأهم هو إخراج كل من يرفض العملية السياسية مثل العسكر وأنصار النظام السابق الذين لا يعترفون بالديمقراطية والمتطرفين الذين يرون أن الانتخابات كفر”.

وتابع “لكن الاستفتاء على مشروع الدستور يعني فقط بقاء هؤلاء في السلطة ويعني مزيدا من العراقيل”.

الوسوم

الاستفتاء الانتخابات الدستور ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الشعب يريد حكم المشير رغم انف هذا الحقير
    فهو متخللف عقليا يريد ليبيا فوضى بدون جيش وطتى يحميها ويعلم الجميع قائد الحيش الوطنى جاء بطريقة ديمقراطية نن خلال قرار من مجلس النواب وان للجيش الوطنى يرحب بالديمقراطية وهو من وفر الحماية للبرامان لمنح الثقة للحكومة وحلف اليمين والجيش الوطنى هو من احترم عمل حكومة مدنية برئاسى عبدالله السنى التى نالت ثقة مجلس النواب حتى سلمت السلطة لحكومة اهرى نالت ثقة النواب وان كان رئيس هذه الحكومة غبى وفاشل ولا يحترم الاتفاق السياسى ولاقرارات مجلس النواب وهو ما يهدد بفشل للانتخابات والعودة للحل العسكرى ووقتها نتمنى مجلس عسكرى بجد بحل البرلمان ويطيح بالحكومة ويحكن الياد مجلس عسكرى رسمى وطز فيك

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    • قل لهذا الجاهل الفؤاد

      قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله :

      “الولايات التي هي دون الولاية العامة : فإن التعيين فيها من صلاحيات ولي الأمر ، بأن يختار لها الأكفاء الأمناء ، ويعيِّنهم فيها ، قال الله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ) ، وهذا خطاب لولاة الأمور ، والأمانات هي الولايات ، والمناصب في الدولة ، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر ، وأداؤها : اختيار الكفء الأمين لها ، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها ، ويقوم بها على الوجه المشروع .
      وأما الانتخابات المعروفة اليوم عند الدول : فليست من نظام الإسلام ، وتدخلها الفوضى ، والرغبات الشخصية ، وتدخلها المحاباة ، والأطماع ، ويحصل فيها فتن ، وسفك دماء ، ولا يتم بها المقصود ، بل تصبح مجالاً للمزايدات ، والبيع والشراء ، والدعايات الكاذبة” انتهى .
      جريدة ” الجزيرة ” ، العدد ( 11358 ) .
      كان الإمام – أو الخليفة – يتولَّى زمام الدولة الإسلامية بإحدى ثلاث طرق :
      الطريقة الأولى : الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ومثاله : ثبوت الخلافة لأبي بكر الصدِّيق ، فقد ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد ، ثم أجمع عليها الصحابة وبايعوه جميعاً ، وارتضوا خلافته .
      كذلك ثبتت الخلافة لعثمان بن عفان رضي الله عنه لمَّا جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تولية الخليفة من بعده شورى في ستة من كبار الصحابة ، فصار عبد الرحمن بن عوف يشاور المهاجرين والأنصار ، ولمَّا رأى ميل الناس كلهم إلى عثمان : بايعه أولاً ، ثم بايعه بقية الستة ، ثم بايعه المهاجرون والأنصار ، فثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد .
      وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثبتت له الخلافة بالاختيار والانتخاب من أكثر أهل الحل والعقد .
      الطريقة الثانية : الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق ، وذلك بأن يعهد ولي الأمر بالخلافة لأحدٍ بعينه من بعده ، ومثاله : ثبوت الخلافة لعمر بن الخطاب ؛ فإنها ثبتت له بولاية العهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه .
      الطريقة الثالثة : القوة والغلبة ، وذلك إذا غلب الخليفة الناسَ بسيفه ، وسلطانه ، واستتب له الأمر : وجب السمع له والطاعة ، وصار إماماً للمسلمين ، ومثاله : بعض خلفاء بني أمية ، وخلفاء بني العباس ، ومن بعدهم ، وهي طريقة مخالفة للشرع ؛ لأنها أُخذت بالغصب والقوَّة ، ولكن لعظَم المصالح المترتبة على وجود حاكم يحكم أمَّته ؛ ولعظم المفاسد المترتبة على نزع الأمن من البلاد : كان للمتولي بالقهر والسيف السمع والطاعة إذا تغلب بهما ، وحكم بشرع الله تعالى .
      قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
      “لو خرج رجل واستولى على الحكم : وجب على الناس أن يدينوا له ، حتى ولو كان قهراً بلا رضىً منهم ؛ لأنه استولى على السلطة .
      ووجه ذلك : أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سُدَّة الحكم : لحصل بذلك شرٌّ كثير ، وهذا كما جرى في دولة بني أمية ، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفةً يُنادى باسم الخليفة ، ويُدان له بالطاعة ، امتثالاً لأمر الله عز وجل” انتهى .
      ” شرح العقيدة السفارينية ” (ص688) .
      وللتوسع في هذا الباب ، ولمعرفة كيفية عمل الدولة ، وتقسيمات شؤونها المختلفة : ينظر كتاب ” الأحكام السلطانية ” لأبي الحسن الماوردي الشافعي ، و ” الأحكام السلطانية ” لأبي يعلى الفراء الحنبلي ، وكتاب ” الترتيب الإدارية ” للكتاني ، ففيها مزيد علم وفائدة .
      والله أعلم

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  • المصيبة ان الخوان حريم السلطان قلة من حثالة المجتمع تريد ان تطرد 7 مليون ليبى من ارضه لكى تستمر فى حكم ليبيا بحماية المرتزقة والمختل التركى

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