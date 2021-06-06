«فؤاد»: الأهم إخراج العسكر وأنصار النظام السابق من السلطة

رأى محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، أن الشيء الأهم الآن في ليبيا، هو إخراج العسكر وأنصار النظام السابق من السلطة، بحسب وصفه.

وقال فؤاد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الدستور لن يحل اي مشكل بل سيخلق مشاكل جديدة ولدينا. إعلان دستوري وهو بمثابة دستور”.

وأضاف “الأهم هو إخراج كل من يرفض العملية السياسية مثل العسكر وأنصار النظام السابق الذين لا يعترفون بالديمقراطية والمتطرفين الذين يرون أن الانتخابات كفر”.

وتابع “لكن الاستفتاء على مشروع الدستور يعني فقط بقاء هؤلاء في السلطة ويعني مزيدا من العراقيل”.