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«غويلة» من إسطنبول: القذافي كذّب القرآن والسنة ولم يحكم بما أنزل الله

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني، الزعيم الراحل معمر القذافي بأنه لم يحكم في ليبيا بما أنزل الله وما أمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في معرض رد «غويلة» على تعليق أحد المتابعين له ويدعى محمد بن دلة والذي اتهمه الأول بأنه لم يفهم ما جاء في القرآن الكريم وأنه كان مناصرا للقذافي طيلة حياته.

وشكك «غويلة»، في تدوينة له عبر فيسبوك، في حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، قائلا: «كيف نثق بحكومة اختارتها الأمم المتحدة، وزكتها استيفاني.. كيف نثق بأعدائنا»، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، والذي اختتمها بقوله: «متى نفهم القرآن، ونحذر أعدائنا؟».

ورد على «دلة» بقوله: «وخيرك في 2011 مافهمت القرآن وعرفت أن الكفار وقفوا معاك مش على سواد اعيونك ياشيخ»، ليرد «غويلة»: «وأنت كنت فاهم القرآن لما حياتك كلها تناصر في القذافي اللي كذب بالقرآن والسنة».

 

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القذافي عبدالباسط غويلة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يكفى انك ياغويلة من اتباع المذهب الغريانى الضال الذى يقول انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى فكيف واليهود بنص القرآن اشد الناس عداوة لنا كما ان من يمول قناتكم المسعورة هى قطرائيل ويشرف عليها عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى ولو نظرت حولك ستجد انك تغيش على ارض نجسة وسط بيوت دعارة يباركها مشايخ الاخوان فهل هذه شريعتكم وفهمكم للقرآن وانتم دار الافتراء على الاسلام والمسلمين واصلا تعريف المسلم الذى حدده رسول الله لا ينطبق عليكم اصلا وهو مسلم الناس من لسانه ويده ولا تعريف المؤمن من امنه الناس .
    اما تعريف المفلس فينطبق عليكم تماما وتعريف الخوارج ايضا كلاب النار فلو طبق القذافى ماانزل الله لقطع رقابكم من اول يوم ولكنه للاسف خالف امر الله فى عدم قتل الهوارج وافرج عنهم من السجون فقتلوه وادخلوه الجنة لان من يقتل على يد الخوارج يدخل الجنة والفرصة الوحيدة ياغويلة لتلحق بالقذافى فى الجنة ان تقتل الدجال الاعور شر خلق الله

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  • انت وامثالك من الذين يصفون انفسهك بانهم علماء ومن ينفقون عليكم ومن يتصورا انهم شهداء بفتواكم ينطبق عليهم حديث رسول فى صحيح مسلم
    عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأُتى به، فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل تعلم العلم وعلَّمه، وقرأ القرآن، فأُتي به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
    ورجل وسَّع الله عليه، وأعطاه من أصناف المال كله، فأُتى به فعرَّفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)) رواه مسلم (3527).

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  • وماهو شرع الله ياعدو الله سفك الدماء والافساد فى الارض الا تستحى من قول الزور .
    فقد عشت فى قلب طرابلس ايام حكم القذافى وكنت ادرس لطلابى واري من نافذة الفصل ما بداخل قصر باب العزيزية ومع ذلك عندما كان يريد اى طالب ان يترك الحصة ليصلى جماعة فى المسجد كنت اذن له ولم يمنعنى احد .
    فهل اغلق القذافى المساجد ام كانت مفتوحة امام كل الصلاوات بالطبع كانت مفتوحة وهل منع الصيام او الزكاة او الحج بالطبع لا ..
    هل اباع الدعارة رسميا مثلما يفعل اردوغان الان بمباركة من مشايخ الاخوان ام ان الدعارة ركن من اركان اسلام الغريانى اليهودى !!
    بالطبع لم تكن الدعارة مقننة وكانت سرية فى المدينة القديمة عن طريق المغاربة والقذافى للامانة يعلم ذلك ويستخدم الداعرات فى نقل المعلومات من الزبون ساعة المتعة .
    اذا كان القذافى لم يخالف الثوابت الاسلامية وحافظ على القين الاسلامية الاصيلة فكيف تتهمه بالباطل ولا تستطيع ان تقول ذلك لاردوغان الذى سيقطع لسانك وربما معه شئ اخر منتهى الصلاحية لزوم ان تكون من حريم السلطان

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