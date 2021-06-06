وزير خارجية الامارات: الإمارات تدعم الجهود التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة

أخبار ليبيا 24

أكد وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده تدعم كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة ومستقرة.

جاء ذلك خلال استقباله السبت لوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بديوان الوزارة بأبوظبي، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وليبيا وسبل تعزيزها وتنميتها.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الساحة الليبية وأهمية دعم حكومة الوحدة الوطنية خلال قيادتها المرحلة الانتقالية والتحضير للانتخابات المقررة في شهر ديسمبر 2021.

وتزور المنقوش الإمارات ضمن وفد يترأسه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ورحب بن زايد بزيارة وزيرة المنقوش، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية الليبية والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود والمساعي المخلصة التي تقود إلى ليبيا آمنة مستقرة مزدهرة وتقف دائما إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والرخاء.

وثمن بن زايد الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال قيادتها المرحلة الحالية وما تقوم به لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا وتهيئة كافة الظروف الملائمة لعقد الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل.