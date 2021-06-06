نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 6 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 6 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الطقس ارتفاع نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ويشمل مناطق الخليج والشمال الشرقي يوم الغد ، بينما تسجل انخفاض من ظهر يوم الغد على الشمال الغربي.

الخليج – رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: قليل السحب إلى غائم جزئيا.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة احيانا وتتحول من مساء ظهر يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية.

•درجات الحرارة القصوى: تسجل ارتفاع هذا اليوم حيث تتراوح ما بين (30- 36) مْ على الساحل وما بين (35- 40) مْ على الدواخل، وتسجل انخفاض من مساء يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة مع ظهور شبورة مائية أخر الليل والصباح الباكر على طبرق.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتحول صباح الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على الخليج – بنغازي والدواخل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (26- 32) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (33- 36) مْ على الدواخل ترتفع غداً.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على غدامس.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط احيانا على غدامس والحمادة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 44) مْ ولا تتجاوز اليوم (36) مْ على مناطق الجفرة.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

•الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة .

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (35- 39) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:12).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

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