تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

وحلل المختبر المرجعي زليتن 140 مسحة أنفية أمس السبت، أظهرت نتائج التحاليل، سلبية 158 عينة، منها 133 بالبلدية و25 من خارج البلدية، وفق بيان للجنة أمس.

وبينما تأكدت إصابة 7 حالات بالمرض، منها 6 بالبلدية وحالة من خارجة البلدية، تم تسجيل حالتي إيواء بقسم العناية من زليتن.

وبهذا يكون إجمالي عدد المسحات الأنفية التي قام بها المختبر المرجعي زليتن 35 ألفا و713 مسحة أنفية.

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