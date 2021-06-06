«الردع الخاصة»: القبض على أحد العناصر الذين قاتلوا مع «داعش»

أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (قوة الردع الخاصة) القبض على أحد العناصر الذين قاتلوا مع تنظيم «داعش».

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبت أن «علي بلعيد محمد علي العدولي هو أحد الذين قاتلوا مع (داعش) ومتورط في العديد من الجرائم الارهابية ومطلوب لدى النائب العام على خلفية عدة جرائم.

وأشار المنشور إلى أن ملابسات القبض على العدولي تعود إلى استغاثة امرأة ليبية تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي في العام 2016، حين صورها المجرمون وابتزوها في أحد المعسكرات التي كانت تتحصن بها أحدى العصابات المسلحة العشوائية».

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ولفتت قوة الردع إلى أن «الفيديو بين بعد ظهوره ابتزاز وسب وإهانة للمرأة التي كانت ضحية هذا المجرم وعصابته بعدما أثارت جدل كبير في مواقع التواصل ومشاعر الغضب بين الليبيين جميعاً»، مشيرة إلى «القبض على أحدهم حينها فيما ظلّ الأخر هارباً الذي قام بالإبتزاز وعملية التصوير إلى أن تم القبض علي المجرم الثاني (لي علي بلعيد محمد علي العدولي».

وفي ديسمبر الماضي، قرر رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج، فصل جهاز قوة الردع عن وزارة الداخلية في حكومته وإلحاقه به ليصبح تابعًا له بشكل مباشر بذمة مالية مستقلة، بعيدا عن وزارة الداخلية،

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