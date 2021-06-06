الزناتي يفق على احتياجات مستشفى المرج التعليمي

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أجرى وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، السبت، زيارة تفقدية إلى مستشفى المرج التعليمي، للوقوف على سيّر العمل داخل المستشفى، والاطلاع عن قرب على ما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

بحسب بيان وزارة الصحة، تفقد الزناتي خلال الزيارة عدد من الأقسام، منها قسم القسطرة القلبية بالمستشفى، كما تفقد خلال الجولة الأجهزة والمعدات الطبية داخل الأقسام، متعهدًا بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة .

واطلّع وزير الصحة في نهاية الجولة؛ على المشاكل الفنية والإدارية التي يُعاني منها بعض الأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمستشفى، متعهدًا بإيجاد الحلول لها في أقرب وقت ممكن.