فيروز النعاس: لن نحقق ما ضحى من أجله «أبطالنا» إذا تجاهلنا خطر «حفتر»

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، أن 4 يونيو، التي وصفته بـ«التاريخ الحاسم»، لم يكن ليتحقق لولا من أسمتهم بـ«الأبطال البواسل» الذين تصدوا لـ«العدوان».

وقالت النعاس، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “4 يونيو تاريخ حاسم، تحطم فيه مشروع عسكرة الدولة والثورة المضادة”، وفقا لقولها.

وأضافت الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» “لم يكن ليتحقق ذلك لولا أبطالنا البواسل الذين تصدوا للعدوان”، بحسب تعبيرها.

وتابعت “لكن يظل الخطر قائم، فتجاهل «مجرم الحرب حفتر» والتغاضي عن جرائمه لن يردعه بل سيتمادى في تهديده بإعادة الكرة والتلويح بالحرب ولن نحقق ما ضحى من أجله أبطالنا”، على حد وصفها.