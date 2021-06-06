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فيروز النعاس: لن نحقق ما ضحى من أجله «أبطالنا» إذا تجاهلنا خطر «حفتر»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعمت فيروز النعاس، الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية»، أن 4 يونيو، التي وصفته بـ«التاريخ الحاسم»، لم يكن ليتحقق لولا من أسمتهم بـ«الأبطال البواسل» الذين تصدوا لـ«العدوان».

وقالت النعاس، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “4 يونيو تاريخ حاسم، تحطم فيه مشروع عسكرة الدولة والثورة المضادة”، وفقا لقولها.

وأضافت الأمين العام لما يعرف بـ«حزب الجبهة الوطنية» “لم يكن ليتحقق ذلك لولا أبطالنا البواسل الذين تصدوا للعدوان”، بحسب تعبيرها.

وتابعت “لكن يظل الخطر قائم، فتجاهل «مجرم الحرب حفتر» والتغاضي عن جرائمه لن يردعه بل سيتمادى في تهديده بإعادة الكرة والتلويح بالحرب ولن نحقق ما ضحى من أجله أبطالنا”، على حد وصفها.

الوسوم

4 يونيو الدولة المشير خليفة حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • ضحى ابطالم بشرفهم وسمحوا لمرتزقة سوريا بدخول غرف نوم الليبيات وسمعنا احد قادة المرتزقة يطلب توفير فتيات لمجاهديه وبالطبع ضحى ابطال جرذان العبط بنسوانهم ليقوم المرتزقة نياكة عنهم بمعاشرتهم الا تستحوا من الوساخة والقذارة لمن جلبوا المحتل والمرتزقة للدفاع عن فاسد السراق ومهربى البشر ومهربى الوقود فابطالكم على باطل مأجورين ضحوا بالوطن من اجل المال .
    ولانك تتنفسين الكذب فلا يوجد شئ اسمه عسكرة الدولة بل اخونة الدولة القائم حاليا لان قائد الجيش الوطنى يستمد قوته بقرار من نواب الشعب بنصاب قانونى ولو اراد الشعب تغيير حفتر فبامكان نوابه فى البرلمان سحب الثفة منه ولكن النواب يقدرون دوره البطولى فى اعادة بناء جيش قوى رايناه فى العرش العسكرى يثلج صدور 7 مليون ليبى ويزعح قلة من حثالة المجتمع من الخوان حريم السلطان فكيف استطاع للمشير باشارة منه ان يحشد هذا الجيش الجرار من كل مكان ثم ينصرفوا مرة اخرى وطبعا هذا الجيش خطر جدا على كل الهونة وعملاء الاحتلال من جرذان العبط

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  • أي أبطالك حددي الذين أستظافوا الاتراك والمرتزقه السوريين أو ابطالك النباحه في تركيا علي قافلة الجيش التي مضت وهاهي تمضي في ثبات نحو تطهير البلاد من الشواذ الذين أعلنوا دون حياء او خجل بأنهم يرحبوا بالاتراك في غرف نوهم فزاعة حفتر خطر علي البلاد فزاعة باليه أثبتت بطلانها فالرجل يصرح بأن له حلم ان يحكم ليبيا هو طلبوا من الاعيان ورؤساء القبائل اعادة الكرامه للجيش بعدما اصبحوا انصار الغدر الشنيعه يذبحوا كل من هو كان عسكري حتي ولو متقاعد وخارج الخدمه فالرجل للجيش اعتباره من جيش فككته طائرات الناتو علي جيش هو رقم 9 في ترتيب جيوش افريقيا

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