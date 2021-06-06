«البربقة للنفط»: إطلاق القافلة الرابعة للجنوب بـ 1.3 مليون لتر بنزين و4 أطنان غاز

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأحد، عن انطلاق القافلة الرابعة المحملة بالوقود إلى مستودع سبها النفطي، ضمن القوافل التي تسيرها نحو مناطق الجنوب لتغطية احتياجات المواطنين بالمنطقة.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أن القافلة التي تنطلق اليوم الأحد محملة بمليون وثلاثمائة ألف لتر بنزين وتسعون ألف ديزل و 4 طن غاز مسال، والتي تنطلق من مستودع مصراته النفطي إلى مستودع سبها النفطي.

وأكدت الشركة أن تلك القوافل في إطار تغطية احتياجات المواطن الليبي بمناطق الجنوب، بإشراف من المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط.

وناشد الشركة الجهات المتعاونة معها أن تتحمل مسؤلياتها اتجاه مناطق الجنوب، مؤكدة أنها لن تتأخر عن أي منطقة أو جزء في ليبيا بتوفير احتياجات المواطنين بها.