الدبيبة: هؤلاء الشباب مشروع حقيقي لتحديث الجيش الليبي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية، تنظر للشباب الشجعان الذين يريدون استكمال مسيرتهم في الدفاع عن الوطن كمشروع حقيقي لتحديث الجيش الليبي وضخ دماء جديدة فيه من خلال دمجهم واستيعابهم وتدريبهم وتهيئتهم بشكل احترافي ليتولوا فيما بعد قيادة جيشهم الوطني والإستمرار في الدفاع عن شعبهم ووطنهم.

وأكد الدبيبه خلال مراسم تخريج الدفعة 51 لطلبة الكلية العسكرية والدفعة الثالثة للطلبة الجامعيين الدارسين بكلية الدفاع الجوي بمدينة مصراتة، تطلعه لرؤية الخريجين في مناصب قيادية بالجيش الليبي في أقرب وقت ممكن، وهذا الأمر ليس بالمستحيل فبالجد والاجتهاد والاستمرار في استثمار الفرص في الحصول على الدورات والتأهيل المطلوب سيكون الخريجين قادة جيش هذه الأمة لصناعة الاستقرار والتنمية المنشودة.

وحضر حفل التخرج عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، ورئيس الأركان العامة الفريق أول محمد الحداد ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق العسكرية، ووزراء المواصلات، الحكم المحلي، ووزير الدولة للإتصال والشؤون السياسية.