الردع تعلن القبض على متهم بقضية “عندكم ولايا”

أعلنت جهاز الردع لمكافحة الإرهاب إلقاء القبض على المدعو علي بلعيد محمد علي العدولي، أحد المتهمين في القضية المعروفة بـ”عندكم ولايا”.

وأشار جهاز الردع إلى أن العدولي ثاني متهم في الجريمة، إذ سبق وأن ألقي القبض على متهم آخر في الجريمة التي هزت كيان الليبيين عام 2016.

وهزت الجريمة التي وقعت داخل أحد معسكرات التشكيلات المسلحة في طرابلس، الرأي العام في ليبيا، بعد انتشار مقطع مصور يُظهر فتاة تتعرض للاغتصاب والابتزاز وتستجدي من اعتدوا عليها بجملة “عندكم ولايا” التي أشعلت غضب الليبيين من كل أنحاء البلاد.

وظل “العدولي” هارباً منذ ذلك الحين، بعد قيامه بعملية الإبتزاز والتصوير، بحسب بيان جهاز الردع لمكافحة الإرهاب الذي كشف أيضاً أن العدولي أحد الذين قاتلوا مع داعش ومتورط في العديد من الجرائم الارهابية ومطلوب لدى النائب العام على خلفية جرائم عدّة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية