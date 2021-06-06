غويلة من إسطنبول: القذافي كذّب القرآن والسنة ولم يحكم بما أنزل الله

اتهم عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني، معمر القذافي بأنه لم يحكم في ليبيا بما أنزل الله وما أمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك في معرض رد “غويلة” على تعليق أحد المتابعين له ويدعى محمد بن دلة والذي اتهمه الأول بأنه لم يفهم ما جاء في القرآن الكريم وأنه كان مناصرا للقذافي طيلة حياته.

وشكك “غويلة”، في تدوينة له عبر فيسبوك، في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، قائلا: “كيف نثق بحكومة اختارتها الأمم المتحدة، وزكتها استيفاني.. كيف نثق بأعدائنا”، مستشهدا بآيات من القرآن الكريم، والذي اختتمها بقوله: “متى نفهم القرآن، ونحذر أعدائنا؟”.

ورد على “دلة” بقوله: “وخيرك في 2011 ما فهمت القرآن وعرفت أن الكفار وقفوا معاك مش على سواد عيونك يا شيخ”، ليرد “غويلة”: “وأنت كنت فاهم القرآن لما حياتك كلها تناصر في القذافي اللي كذب بالقرآن والسنة”.

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