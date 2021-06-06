شركة زلاف: إدخال تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في ليبيا

أعلنت شركة زلاف ليبيا للنفط والغاز إدخال تقنية جديدة تستخدم لأول مرة في تاريخ صناعة النفط في ليبيا.

وأكدت شركة زلاف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” استخدام تقنية (DUOLINE-20) والمصنعة من قبل شركة MaxTube الأمريكية في أنابيب الإنتاج التي تم إنزالها في البئر (A4-126) بحقل الشادار، مبينة أنها بذلك تكون سباقة في إدخال هذه التقنية في مجال صناعة النفط والغاز في ليبيا.

وبينت الشركة أن هذه النوعية من الأنابيب تعد ذات كفاءةٍ عاليةٍ فى مقاومة الصدأ والتآكل مقارنةً بالأنابيب العادية، مما يزيد في عمر معدات الإكمال فى آبار النفط والغاز ويقلل من عمليات الصيانة الدورية المكلفة، فهذا النوع من الأنابيب تم تطويره بحيث تكون الأنابيب مبطنة من الداخل بمادة مقاومة للتآكل وأكثر فاعلية من الطلاء الداخلي العادي للأنابيب (Filament-Wound Glass-Reinforced Epoxy Liner (GRE ، فهو مصمم خصيصاً للعمل في البيئات الصعبة بما في ذلك آبار حقن المياه، وآبار حقن ثاني أكسيد الكربون (CO2) وآبار إنتاج النفط والغاز التى تحتوى على نسب عالية من الغازات المؤكسده، كما يستخدم في آبار التخلص من المواد الكيميائية بالحقول البرية والبحرية، بالإضافة إلى نجاح هذا النوع من الأنابيب في منع التآكل بآبار إنتاج الغاز التى تصل درجة الحرارة فيها إلى 292 درجة فهرنهايت 144 درجة مئوية.