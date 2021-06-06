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«عون» يناقش القضايا النفطية الخاصة ببلدية مرادة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى وزير النفط والغاز، محمد إمحمد عون، بعميد بلدية مرادة، مصطفى الزواوي، لمناقشة عدد من القضايا النفطية المتعلقة بالبلدية.

واستعرض عميد البلدية، العديد من القضايا التي تمس بلدية مرادة، على رأسها، دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع، خصوصاً وأن بلدية مرادة تتوسط عددا من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

من جانبه، أكد عون، أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في اختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نطاق عمل الوزرات المختلفة.

وحضر اللقاء عبد السلام أبو زعكوك، من مكتب العلاقات بالوزارة.

الوسوم

النفط بلدية مرادة وزير النفط

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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