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مرغم: المجتمع الدولي يدفع بقوة نحو الانتخابات لأنه لا يريد حل المشكلة في ليبيا من اساسها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم إن المجتمع الدولي منذ بداية تدخله في الشأن الليبي وتسليم الليبيين مصيرهم له وامكانية تعيين الحكومات والبرلمان والقاعدة الدستورية بدأ يعبث بالمسار الدستوري والسياسي في ليبيا، معتبرًا أن مفتاح المسألة كلها أمنية.

مرغم أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد أنه على الحكومة وهذه السلطة التي سائدة والنافذة في ليبيا والمعترف فيها دولياً السعي بكل قوة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر بشرط أن تكون مضمون وتعبر عن ارادة الشعب الليبي بحرية ووعي.

وأضاف “وجود حفتر في المنطقة الشرقية وسيطرته عليها وجميع مظاهر السيادة في الدولة يباشرها على المنطقة الشرقية بما فيها منع الحكومة المعترف بها دولياً من الانعقاد في بنغازي هذا يدل على أن الحكومة لا تستطيع تأمين انتخابات عادلة ونزيهة بالتالي أي كلام في الموضوع دون بسط سلطة الحكومة المعترف فيها دولياً على جميع انحاء ليبيا وازاحة حفتر لان مشروعه واضح ومظاهر التمجيد والاستبداد والطغيان هو يعتبر ملك في المنطقة الشرقية” حسب زعمه.

وتابع: “أهالي المنطقة الشرقية ليسوا مهجرين فقط، المهجرين ممكن حل مشكلتهم في أن تمنحهم مقاعد مقابل العدد الذي يستحقونها، لكن المنطقة الشرقية من حقها أن يعبر مواطنيها عن ارادتهم ويتقدم للانتخاب بحرية ويتمكن من جميع الاطياف وليس من يرضى عليه حفتر فقط”.

كما استطرد حديثه قائلاً: “المجتمع الدولي يدفع بقوة نحو الانتخابات لأنه لا يريد حل المشكلة من اساسها، توجهه معروف هو مزيد من الفوضى المتحكم فيها وابعاد الليبيين من تحرير ارادتهم وحفتر مخلب لدول معروفة تدعمه والحكومة يجب عليها ان تخاطب المجتمع الدولي بلسان واضح وصريح أنه لا يجوز لهم أن يتصلوا بأحد كان من كان داخل الدولة الليبية سواء حفتر أو غيره دون أن يمر ذلك عبر مؤسساتها الداخلية والخارجية والدفاع وهي من تراقب اتصال أي طرف داخل الدولة الليبية بالخارج. اختراق ذلك وذهابهم لحفتر ومقابلته في دول اخرى يدل على أن سلطته مستقلة تماماً عن الدولة الليبية وخارج عنها ولابد من حل لذلك إما أن يعدل الاعلان الدستوري ويستغنى عن الاستفتاء ويعرض على الاستفتاء وفق الاعلان الدستوري” بحسب قوله.

ولفت إلى أن مسألة الانتخابات لا بجوز أن تتم في الوضع الحالي قائلاً: “في برقة إن تمت انتخابات تحت سيطرة حفتر أو تجرى انتخابات في المناطق المحررة من هيمنة حفتر وميليشياته ونعتبر المناطق الاخرى مناطق متمردة خارجة عن السلطة ونستمر في حياتنا السياسية ونؤسس ديمقراطيتنا ونبني بلادنا!”.

أما بشأن تحركات رئيس مجلس النواب الأخيرة قال: “عقيلة صالح لم يقابل المشري في المغرب بل التقى مع رئيس البرلمان المغربي، وخالد المشري قابل رئيس المستشارين من المملكة المغربية، وواضح أن عقيلة معرقلاً كما كان من أول يوم له فهذه هي الطريقة في ادارة الصراع لمن لا يريد الحل وهؤلاء لا يريدون الحل، عقيلة لا يريد حل ولا يملك أمر نفسه ولا يستطيع ان يعارضوا حفتر في شيء بالتالي مادام هناك مشكلة تتمثل بوجود حفتر في المنطقة الشرقية لا يمكن حل المشكلة الليبية الا باستثناء هذه المنطقة من الاجراءات الدستورية والسياسية والانطلاق لبناء الدولة في الجزء المحرر أما أن تتم الانتخابات في ظل وجود حفتر هذا هو العبث بعينه والمهزلة بكل المقاييس” بحسب زعمه.

وشدد على الانقسام موجود وحاصل وبالمقابل هناك طبقة سياسية وقاعدة شعبية كبيرة في المنطقة الغربية سواء من المنطقة الغربية أو من نازحيها من المنطقة الشرقية جميعهم يرغبون في بناء دولة مدنية ديمقراطية، لافتاً إلى أنه في ظل وجود الأرض والشعب والسلطة ما المانع من المضي في المسار الدستوري الذي تعيقه نقطه واحدة وهي الاستفتاء؟

وأردف: “ليجتمع البرلمان الذي شكل في طرابلس وبعقد ويتخذ قراره اما يستفتى على مشروع الدستور أو يتجاوز ويعدل الاعلان الدستوري بتجاوز مسألة الاستفتاء ويقر المشروع باعتباره مصوغ من هيئة منتخبة انتخاب حر وصدر وفق لوائحها والاعلان الدستوري وافق عليه اكثر من ثلثي اللجنة، عندي عليه ملاحظات ولكن من جهة شكلية هناك جهة منتخبة يجب الاعتراف والقبول بعملها واتخاذ الاجراءات المناسبة بعد اعتمادها من الهيئة. لكن نخبتنا السياسية في المنطقة الغربية لا تستطيع أن تتجاوز ما تمليه عليها البعثة الأممية”.

وبشأن موعد الانتخابات المحدد في 24 ديسمبر اعتبر انتظار التوافق مع مجلس النواب يعني انتظار موعد الانتخابات لما يقارب خمس سنوات أخرى، منوها إلى أن مجلس النواب لم يوافق على الاتفاق السياسي الذي وقع عليه في طرابلس وادخلوا بناء عليه حكومة لم يعتمدها مجلس النواب واستمروا في الانتظار خمس سنوات بحسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الا يستحى هذا الاخوانى الشرير من قول وشهادة الزور
    قال تعالى : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30] قول الزور يشمل الشهادة وغير الشهادة وهو الكذب، قول الزور هو الكذب كونه يكذب على الناس: صار كذا …..كذا بيع كذا، سافر فلان وهو يكذب، قدم فلان، إلى غير هذا من الكذب، وشهادة الزور كونه يشهد لفلان، أنه باع كذا أو اشترى كذا أو أن عليه دين لكذا أو أن عنده مال لفلان يشهد بحق وهو كاذب، يشهد بشيء وهو كاذب، هذه من شهادة الزور، يشهد لفلان: أنه شرى من فلان كذا وكذا، أن له دين على فلان وهو يكذب، هذه شهادة الزور، يشهد أنه قتل فلان دعس فلان وهو يكذب، يشهد بأنه سبه بأنه قذفه وهو يكذب، كل هذا يقال له: شهادة الزور، في الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فأخبر ﷺ (أن أكبر الكبائر الشرك والعياذ بالله) وهو عبادة غير الله، صرف بعض العبادة لغير الله كالذي يدعو الأموات، يستغيث بالأموات، ينذر لهم، يذبح لأهل القبور، يذبح للجن يستغيث بالجن، يذبح للأصنام من الأشجار والأحجار، للنجوم، هذا هو الشرك الأكبر، أو يجحد ما أوجب الله، كأن يجحد وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صوم رمضان، أو يجحد ما أحل الله للمسلمين كأن يجحد حل البر،حل الإبل والبقر والغنم، أو يجحد ما حرم الله كأن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال، كل هذا كفر أكبر شرك أكبر.
    ثم يلي هذا العقوق للوالدين، عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، قتل النفوس بغير حق من أكبر الكبائر، يلي الشرك القتل والعقوق للوالدين نسأل الله العافية، الأب والأم والجد والجدة، بالسب والشتم أو الضرب أو غير هذا من أنواع الأذى، ثم قال: شهادة الزور الكذب نسأل الله العافية. نعم.

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  • فهذا الاخوانى الحقير الاحقر من الصراصير يقلب الحق الى باطل والباطل الى حق فيعتبر غرب ليبيا المحتبة من الاتراك والنرتزقة والمليشيات ارض محررة بينما المناطق الاى يسيطر عليها الجيش الوطنى الذى انشأه مجلس النواب بطريقة ديمقراطية وتجد جميع وحداته النظامية تخضع لاوامر قائدها العام لانه شخصية قوية ومحبوبة منهم اما فى مناطق اللحتلال التركى نرى تمرد المليشيات الارهابية وتقطع الطريق من مصراته لسرت وتطلب فدية لفتح الطريق ونرى مليشيات فى صرمان تقاتل بعضها ونرى مليشيات تقتحم المجلس الرئاسى فهل يمكن فى ظل هذه الفوضى بالغرب الليبى ان تجرى اى انتخابات فى وجود مليشيات خارج السيطرة وماذا لو نجح حفتر بارادة الشعب واصبح رئيسا هل تقبل المليشيات بالطبع لا .
    اما اكذوبة منع الحكومة من اداء عملها فهو اكذوبة من هذا اللعين حيث نرى العديد من الوزراء فى اقليمى برقة وفزان يتحركون بحرية اما الدبدوبة التركى فلم يذهب اصلا الى برثة وارسل مليشيات تثير الفوضى فى المطار فتم اعادتها لن خفظ الامن من اهتصاص الجيش الوطنى بالتعاون مع القائد الاعلى للجيش المنفى ونائبه الكونى ولا علاقة للدبيبة بالامور العسكرية فهى ليست من اختصاصه ومركز وزير الدفاع شاغر مؤقتا
    وعموما اخر موعد لاجراء الانتهايات 24 ديسمبر اذا لم تتم فالحل عسكرى والجيش الوطنى جاهز ويدعمه جيش مصر معه موافقة من البرلمان المصرى بالاجماع بينما تركيا فى اسوأ حالاتها لاقدرة لها على مواجهة جيش مصر فى ظل ادلرة بايدن ورحيل البغل ترامب الذى ترك الكلب اردوغان وحيدا يتيما لم يعد قادرا على النباح

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  • جهز روحك ياحقير سيسلمك اردوغان للمشير فدوركم انتهى واثبتم غباوة شديدة اضرت باردوغان جعلته يتوسل الان لقاهر الخرفان ويغنى ياسيسى امرك ياسيدى !!

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