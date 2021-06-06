هذه نتائج لقاء وزير النفط بعميد بلدية مرادة

بحث وزير النفط والغار محمد إمحمد عون خلال لقائه بعميد بلدية مرادة مصطفى الزواوي، القضايا التي تمس البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن عميد بلدية مراده استعرض خلال لقائه وزير النفط بالعاصمة طرابلس أمس السبت القضايا التي تمس بلدية مرادة، منها: دمج خريجي التخصصات النفطية من البلدية بالقطاع، خصوصاً وأن بلدية مرادة تتوسط عددا من الحقول النفطية، ويمر بمناطقها خطوط ضخ النفط إلى الموانئ النفطية.

وأكد وزير النفط أن الوزارة لن تدخر جهداً لمعالجة المواضيع التي تدخل في أختصاصها، ومخاطبة الجهات الأخرى بالدولة للمواضيع التي تدخل في نظاق عمل الوزرات المختلفة.