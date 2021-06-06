بعد تحذيراته من تهديد السلم الأهلي.. اللافي يناقض نفسه ويحضر إستعراض “بركان الغضب”

ليبيا – شارك عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة الزاوية وعضو الرئاسي عبد الله اللافي في إستعراض حفل تخريج الدفعة “بركان الغضب” بكلية الدفاع الجوي مصراتة والدفعة الـ3 لخريجي الجامعات في الكلية العسكرية بمصراتة، وذلك بعد حضوره لإستعراض مماثل يوم 4 إبريل الماضي في طرابلس.

وأكد اللافي في كلمة له خلال الحفل الذي حضره أيضًا رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة السعي بجد لتوحيد المؤسسة العسكرية، التي يكون ولاؤها لله ثم الوطن، لتساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في ضم الشباب المؤهل لهذه المؤسسة من مختلف المدن.

وأضاف اللافي: إن المجلس الرئاسي يعمل على دعم المؤسسة العسكرية والرقي بها لتكون درع الأمة الليبية وحصنها المنيع، مضيفًا بالقول: “تحية إكبار لكل من ناضل بإخلاص لحماية الوطن، وللآباء والأمهات الذين شجعوا أبناءهم للانضمام للجيش الليبي”.

يشار إلى أن مشاركة اللافي في هذا الحفل وكلمته فيه تكشف عن حالة التناقض الواضحة في مواقفه، لا سيما بعد أن وصف العرض العسكري للقوات المسلحة الذي احتضنته مدينة بنغازي بـ”عمل مهدد للسلم الأهلي”، فيما شارك في حفل لتخرجي دفعة من سصفون نفسهم بـ” قوات بركان الغضب “.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية