منتقدا حضورها تخريج دفعة للميليشيات.. الميهوب: الحكومة تسير على خطى حكومة السراج

أخبار ليبيا 24

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لما يعرف بتخريج دفعة الكلية الجوية مصراتة التابعة لميليشيات بركان الغضب.

وقال الميهوب في تصريحات صحفية، أن ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش في بنينا وحضورهما تخريج الميليشيات.

وحذر الميهوب من التصرفات الاستفزازية التي تشير بأن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة تسير على خطى حكومة السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجهت دعوة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لحضور عرض عسكري السبت الماضي في قاعدة بنينا العسكرية لإحياء ذكرى عملية الكرامة.

وتغيب عن العرض العسكري أعضاء المجلس الرئاسي وتوجه كل من رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجولتين خارجيتين منفصلتين.

وكان قد هاجم عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي العرض العسكري الأضخم في ليبيا خلال السنوات الماضية، في بيان منفرد باسم المجلس، تلك التحركات التي وصفها بأنها تهدد السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.