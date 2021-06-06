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منتقدا حضورها تخريج دفعة للميليشيات.. الميهوب: الحكومة تسير على خطى حكومة السراج

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، حضور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، لما يعرف بتخريج دفعة الكلية الجوية مصراتة التابعة لميليشيات بركان الغضب.

وقال الميهوب في تصريحات صحفية، أن ما قام به الدبيبة واللافي أمر مستهجن وغير مقبول لتغيبهما عن حضور العرض العسكري المهيب للجيش في بنينا وحضورهما تخريج الميليشيات.

وحذر الميهوب من التصرفات الاستفزازية التي تشير بأن الحكومة ليست حكومة وحدة وطنية بل هي حكومة تسير على خطى حكومة السراج، ولا تمتلك من الوحدة الوطنية إلا اسمها.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وجهت دعوة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لحضور عرض عسكري السبت الماضي في قاعدة بنينا العسكرية لإحياء ذكرى عملية الكرامة.

وتغيب عن العرض العسكري أعضاء المجلس الرئاسي وتوجه كل من رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجولتين خارجيتين منفصلتين.

وكان قد هاجم عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي العرض العسكري الأضخم في ليبيا خلال السنوات الماضية، في بيان منفرد باسم المجلس، تلك التحركات التي وصفها بأنها تهدد السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب

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تعليقات

  • لا غرابه في ذلك فالخامه واحده والصانع واحد فكيف تريد النتيجه تختلف الصانع الامم الاستعماريه المسيطره والمسيره للأمم المتحده فالفرق بين السراج كعميل ودبيبه كعميل لا يوجد فرق كما انه لا يوجد فرق بين الاستعماري ليون الذي آتي بالعميل السراج ليكون من تاجر ابواب وشبابيك الي رئيس ولا فرق بين الاستعماريه أستيفاني التي آتت بدبيبه من مش عارف وين ليكون رئيس حكومه تحافظ علي مصالح الاستعماريين وتركيا في ليبيا وان كان لديها متسع من الوقت ممكن مش أكيد ان ترعي مصالح الليبيين

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  • كلكم قفقافة مش رجاله
    درتوا العار يحركوا فيكم زي البيادق
    لعنة الله عليكم
    قائد عام حفيتر جنسيته أمريكية
    هذي اخرتها
    لعنكم الله أنتم والاخون
    دمر

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    • الي الاخت ام الشهيد مع احترامي واجلالي للشهيد من جلب الناتو ليدمر النبيه التحتيه في ليبيا ليبي ولا يحمل أي جنسيه غيرها ومن جلب تركيا ومرتزقتها لاحتلال غرب البلاد وجعل السوريين والاتراك يعيثوا فسادا في الغرب الليبي فساد مصاحب بتعتيم اعلامي عليه حتي لا يثير غضب الشعب ويثور مطالبا بطرد الاتراك فالجنسيه الثاني لا تقدم ولا تؤخر في وطنية الانسان وبالدليل من خان البلاد وباع الوطن عبر العصور لا يحمل اي جنسيه غير الليبيه

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