نقابة الأطباء توجه رسالة إلى أعضائها بخطوات الإضراب

وجهت النقابة العامة للأطباء رسالة إلى جميع أعضائها المشاركين في الإضراب الذي أعلنته أمس السبت، لتوضيح مواعيد الإضراب وخطواته وآلياته.

وذكرت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، «أن الإضراب سيكون ثلاث ساعات يوميا في مكان العمل، وسيكون اليوم الأول فقط وقفة أمام مقر الحكومة بطريق السكة للموجودين طرابلس أو يمكنهم الوصول إليها.

وأوضحت النقابة العامة للأطباء في رسالتها إلى جميع أعضائها، أن باقي الأسبوع سيكون في مكان العمل، وبقية المدن في مكان العمل منذ اليوم الأول.

وأصدرت النقابة العامة لأطباء ليبيا، أمس السبت، بياناً دعت فيه، عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إلى تقديم الاعتذار الرسمي، ورد الاعتبار لكافة الكوادر الطبية والطبية المساعدة على مستوى البلاد، عما بدر من الغرابلي مدير إدارة دعم القرار بالمجلس الرئاسي، بعد وصفه الأطباء بالمليشيات البيضاء.