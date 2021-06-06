الأرصاد: البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب من زوارة إلى الخمس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، فيما يكون هادئا الى خفيف الموج على الساحل من الخليج إلى طبرق.

وحسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، فإن الرؤيـة تكون جيدة الى متوسطة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت، ومن الخليج إلى طبرق.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة.

•السماء صافية إلى قليلة السحب.

•الرياح شمالية شرقية إلى بحري على ساحل زواره بينما تكون جنوبية شرقية على باقي الساحل سرعته بين 10 و20 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.7) متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 مْ.0

الساحل من الخليج إلى طبرق

•البحر هادئ الى خفيف الموج.

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الريح شمالية غربية بينما تكون شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى بنغازي ومتغير الاتجاه على ساحل شحات سرعتها بين 5 و15 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 18 و21 م.

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