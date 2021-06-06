وفد من البرلمان يبحث آليات تطوير العمل الإداري في بلدية أجدابيا

بحث وفد من مجلس النواب تطوير العمل الإداري داخل أجدابيا والقطاعات الخدمية فيها، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية.

داء ذلك خلال زيارة مساعد رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان وائل العشيبي، ومنسق شؤن الافريقية بالمجلس مصطفى البدري، إلى بلدية أجدابيا، وكان في استقبالهما عميد بلدية أجدابيا امبارك المنفي، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية محمد أشويقي.

وبحسب بيان للبلدية اليوم، تم مناقشة عدة أمور تخص التعاون والتدريب بين البلدية والمنظمات الدولية لتطوير العمل الإداري داخل البلدية والقطاعات الخدمية فيها .

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