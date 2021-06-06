البعثة الأممية: لا بد من الإفراج غير المشروط عن المغربي وعدم اعتقال أي أحد بخلاف القانون

ليبيا – دعت البعثة الأممية السلطات الأمنية والعسكرية في ليبيا للتحقيق في واقعة اختطاف رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي في أجدابيا منصور عاطي المغربي.

دعوة البعثة جاءت في بيان صادر عنها اطلعت عليه صحيفة المرصد، وفيه أعربت عن قلقها بشأن سلامة المغربي وناشط مدني تم اختطافهما بعد أن اعترض مسلحون مجهولون سيارة الأول، وما زال مكانه مجهولًا. مطالبًا بالإفراج غير المشروط عنه.

وحث البيان كافة السلطات العسكرية والأمنية ذات الصلة في البلاد على ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل وشفاف في اختفائه القسري، مع التأكيد على أن كل حالات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تتم بناء على إجراءات قانونية، وبما يكفل سيادة القانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية